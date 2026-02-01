Arte urbano en la capital del Jerte
A un paso del podio: 'El Descendimiento', el mural del placentino Brea, se coloca como el sexto mejor del mundo en 2025
El artista extremeño Jesús Mateos Brea ha celebrado su sexto puesto en el concurso Street Art Cities como un triunfo compartido con Plasencia, su ciudad natal, y todos sus seguidores
Al final no fue posible. El sueño no se hizo realidad, pero, aunque no se alzó con la victoria, el muralista y placentino Jesús Mateos Brea ha situado uno de sus murales, El Descendimiento, entre los mejores del mundo en 2025, en el puesto número 6, dentro de una selección de medio centenar de finalistas. La final del concurso Street Art Cities (@streetartcities) se ha resuelto con el triunfo de la obra del artista griego @kle_omenis, dedicada a María Callas. El propio Brea lo ha resumido con deportividad en sus redes sociales: "Finalmente, el mural de @kle_omenis (Grecia) ha resultado como mejor mural del mundo en 2025 para @streetartcities. Un grandisimo trabajo sobre María Callas. Enhorabuena".
"Llegamos a soñar estando segundos"
Más allá del resultado de la competición, el artista placentino ha reconocido que la aventura ha resultado emocionante hasta el final y que hubo momentos en los que el sueño parecía posible. "Era muy complicado, llegamos a soñar estando segundos alguna semana. Al final, terminamos en sexta posición entre los 49 finalistas de @streetartcities, un gran resultado, pero lo mejor sois vosotros", en referencia a quienes le han apoyado en este lance y en toda su trayectoria.
Por ello, y a través de su mensaje, Brea ha querido convertir este sexto puesto triunfal en una celebración compartida con quienes han empujado la candidatura desde Plasencia y fuera. "Orgullo del apoyo que he recibido, de mi tierra, de mi ciudad, orgullo de la familia y amigos que tengo. Orgullo del apoyo de los compañeros".
Gracias a Plasencia y con la catedral en el horizonte
En su agradecimiento, se ha dirigido al Ayuntamiento de Plasencia por impulsar el proyecto y ha adelantado que la obra volverá a lucir en un enclave muy simbólico. "Agradecer de nuevo al @aytoplasencia haber confiado en mí para hacer un proyecto tan bonito para la ciudad. Pronto volverémos a tenerlo instalado dentro de la Catedral. Gracias también a @diocesisplasen".
Por último, el artista extremeña ha apostillado en su mensaje con una mención a los colectivos y entidades que han ayudado a difundir la votación, además de la prensa y de todas las personas que han compartido la iniciativa: "Muchas gracias a cada uno de vosotros, @turismoplasencia @semanasantaplasencia @plasenciapenitente y toda la prensa, a todos y todas los que habéis compartido, miles de gracias".
El Descendimiento de Jesús Mateos Brea
El Descendimiento es una de las obras más visibles (y premiadas) del artista urbano placentino Jesús Mateos Brea y, en esencia, mezcla arte urbano, patrimonio y Semana Santa en un formato monumental.
- Dónde está (y por qué llama tanto la atención): se instaló en el hastial entre las dos catedrales de Plasencia (la Vieja y la Nueva), en un enclave muy simbólico y turístico.
- Dimensiones: el ayuntamiento ha descrito la pieza como una obra de 11 x 6 metros.
- Encargo y uso como cartel: nació vinculada a la promoción de la Semana Santa de Plasencia 2025 (como imagen/cartel anunciador).
- Reconocimiento internacional: la plataforma Street Art Cities la eligió Mejor Mural del Mundo del mes de febrero de 2025, lo que disparó su proyección fuera de Extremadura.
- Qué cuenta / enfoque artístico: representa la escena del Descendimiento con un lenguaje muy contemporáneo (tratamiento de luz y composición) y, según una entrevista en la Cadena Ser, Brea se inspiró en maestros barrocos (Caravaggio, Velázquez, Zurbarán, entre otros) e incorporó una dimensión íntima usando referencias familiares en el modelo de algunas figuras.
- Su segunda vida: al margen de haber sido temporal en el exterior, se ha publicado que la obra se retiró para su conservación y que la intención es reinstalarla de forma permanente en el interior de la catedral, a gran altura.
