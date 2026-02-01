Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz

El pan es sin duda un bien de primera necesidad, pero, con el paso de los años, su elaboración tradicional ha dado paso a procesos industriales que han desvirtuado lo que los abuelos consideraban un buen pan. En Plasencia, existe un establecimiento, una cafetería-panadería que no solo está incluido en la Ruta Española del Buen Pan, sino que además, ha sido reconocido durante tres años consecutivos como una de las mejores panaderías del país. Es la Ecotahona del Ambroz.

Situada en la avenida de La Salle, junto a las traseras del colegio Alfonso VIII, este reconocimiento a su buen hacer con el pan tiene nombre, el premio Estrella DIR, considerado "uno de los principales galardones del sector panadero en España, que sitúa a la cooperativa entre las 80 mejores panaderías del país".

Lo tradicional frente a lo industrial

Lo explican los promotores de la Ecotahona del Ambroz, Fernando Bernaldo de Quirós y Estela García Romero. Señalan que se trata de uno de los proyectos "más singulares del panorama gastronómico y artesanal de Extremadura".

No nació en Plasencia, sino en el Valle del Ambroz, "como un obrador de panadería y repostería artesanal con certificación ecológica", que ha apostado por "recuperar la dignidad del pan tradicional frente a los procesos industriales". Estela destaca que, con el paso de los años, han convertido ese principio en "una experiencia completa, que va más allá de la simple compra de pan".

Ingredientes ecológicos

Así, su trayectoria se basa en el uso exclusivo de "ingredientes ecológicos, masa madre y fermentaciones lentas", con los que Fernando, que trabaja en un obrador situado en la zona centro, busca "maximizar el sabor, la digestibilidad y las cualidades nutricionales de sus productos.

Fernando Bernaldo de Quirós, en el obrador donde elabora los productos de la Ecotahona del Ambroz de Plasencia. / CEDIDA

El pan, sin duda, es la estrella del establecimiento, por su gran variedad. Los clientes pueden elegir entre 16 tipos diferentes: pan integral 100% de trigo, pan de centeno Integral 100%, pan de espelta 100%, pan de espelta con pasas y nueces, pan de Khorasan, pan de Khorasan con naranja, pan sin gluten, pan multisemillas, hogaza tradición, pan de cebolla, pan de tomate y aceitunas, chapata Khorasan, espigas y barras rústicas, molde de espelta tipo sándwich y pan brioche francés.

Repostería artesana

Pero además del pan, la repostería ecológica es otro de los pilares de la cafetería. Así, se elaboran y venden "croissants de pura mantequilla, perrunillas de aceite de oliva virgen extra, cinnamon rolls, palmeras" y sus alabadas cookies agustinas.

Además, su carta de dulces y tostas diarios convive con elaboraciones propias que varían según la temporada. Se trata de productos elaborados "sin aditivos artificiales, con especial atención a las recetas clásicas y al sabor auténtico".

En Plasencia

En su evolución natural hacia la atención directa al público, Ecotahona del Ambroz abrió en Plasencia, en el año 2017, una panadería-cafetería donde los clientes pueden disfrutar de desayunos, meriendas y "momentos de café" acompañados de sus elaboraciones.

De esta forma, siguiendo con la filosofía del establecimiento y sus dulces y panes de elaboración propia, ofrecen "una selección de cafés y refrescos coherente con el resto de los productos, ecológicos, artesanales y de proximidad".

Sumado a esto, Fernando y Estela subrayan que "la parada del café se convierte en una experiencia sensorial caracterizada por un ambiente cuidado, música relajada y un trato cercano, lo que ha ayudado a consolidar una clientela fiel".

Los reconocimientos

Y, al igual que la clientela, otros organismos han reconocido también la calidad de sus productos artesanales. De esta forma, además del premio Estrella DIR, considerado uno de los principales galardones del sector panadero en España, cuentan con un Solete de la prestigiosa Guía Repsol.

A esto se suman menciones en rutas y premios de la sostenibilidad y el mundo rural, como la Espiga del Mundo Rural de Caja Rural o Experiencia ejemplar, de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. También destaca su participación activa en iniciativas formativas y de intercambio dentro del colectivo Pequeños Panaderos Afines, que agrupa a profesionales comprometidos con la panadería artesanal y del que son socios fundadores.

Por todo, no hay duda de que Ecotahona del Ambroz, desde Plasencia, se ha consolidado como un referente en panadería y cafetería ecológica en España. Su combinación de "tradición, innovación, sostenibilidad" y atención al cliente le ha hecho merecedor del reconocimiento, tanto de expertos gastronómicos, como del público general.