Broche de oro de Atrium Musicae en Plasencia, este lunes: las 450 localidades disponibles se han vendido

La Fundación Atrio de los hermanos José Polo y Toño Pérez cierra este lunes en Plasencia el ciclo musical Atrium Musicae con un concierto de altura que ha conseguido vender todas las localidades previstas, unas 450.

Será a las seis de la tarde, en la catedral placentina, donde tendrá lugar un mano a mano musical entre dos grandes músicos, Daniel Oyarzabal, que tocará el restaurado órgano de la seo y Miriam Hontana, al violín.

Cáceres y cuatro municipios

De esta forma, se pondrá fin a un ciclo musical que, por primera vez, ha incluido en su programa distintas poblaciones de la provincia cacereña, arrancando en Coria y continuando por Trujillo, Garrovillas de Alconétar y Plasencia, sumado a las once actuaciones programadas en Cáceres capital.

Además, la iniciativa ha puesto en valor los templos donde se ha llevado a cabo: la catedral de Santa María de la Asunción de Coria; la iglesia de San Martín de Tours en Trujillo; el Arco de la Estrella, el Gran Teatro, el Espacio de la Creación Joven, el Museo Vostell, la iglesia de Santiago El Apóstol y la concatedral de Santa María de Cáceres; la iglesia de Santa María, en Garrovillas de Alconétar y la catedral de Plasencia.

Fotogalería | La Catedral de Plasencia, en imágenes / Toni Gudiel

El concierto

La seo placentina será el escenario de un programa dedicado íntegramente a Bach y Vivaldi. En el apartado de Bach, el concierto incluye el Preludio en sol mayor, BWV 568, además de la Sonata para violín y continuo en mi menor, BWV 1023 y también la Ciaccona para violín solo de la Partita n.º 2 en re menor, BWV 1004, presentada como uno de los hitos del repertorio. Completan la selección In dir ist Freude (BWV 615 y BWV 731) y la Fuga en sol menor para violín y continuo, BWV 1026.

En cuanto a la selección de Vivaldi, interpretarán la Sonata para violín y continuo en re menor, RV 12 y el Concierto n.º 4 en fa menor, op. 8, RV 297 El invierno, perteneciente a Las Cuatro Estaciones, una de las páginas más célebres y reconocibles del compositor veneciano.

Arreglo para órgano

En esa conversación musical entre Bach y Vivaldi destaca también una obra puente, que subraya los vínculos entre ambos. Se trata del Concierto en re menor, BWV 596, un arreglo para órgano realizado por Bach del Concierto para dos violines en re menor, RV 522, de L’Estro Armonico. La presencia de esta transcripción en el programa sitúa el órgano en un lugar central y refuerza la lectura del concierto como un homenaje al barroco en dos de sus voces más universales.

La propuesta se completa con la Sonata para violín y continuo en re menor, RV 12.

Músicos de prestigio

Respecto a los intérpretes, Miriam Hontana se ha consolidado como una de las violinistas más eclécticas y destacadas de su generación. Su trayectoria como solista, concertino, músico de cámara y miembro de diversas orquestas la ha llevado a actuar en festivales y salas de conciertos de países como España, Alemania, Bélgica, Rumanía, Austria, Suiza, Eslovaquia, Hong Kong, Taiwán, República Dominicana, Brasil, Argentina y China.

En 2021, fundó OBNI, un ensemble dedicado al gran repertorio barroco para violín. Con este proyecto ha participado en festivales como el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, el Festival de Música Antigua de Innsbruck y Musika-Música en Bilbao. Su primer álbum, Bach & Vivaldi: Violin Concertos, incluye conciertos para violín de ambos compositores y también una interpretación de la Ciaccona para violín solo. Como solista, ha llevado a los auditorios obras como Las Cuatro Estaciones o L’estro Armonico, y su repertorio se extiende asimismo a compositores como Mozart, Brahms, Prokófiev o Piazzolla.

Daniel Oyarzabal

Por su parte, Daniel Oyarzabal cuenta con una larga trayectoria internacional, con actividad de conciertos en prestigiosos festivales de más de 25 países de Europa, Asia, África y América. Como solista de clave y, especialmente, de órgano —su instrumento principal— ha actuado en escenarios como el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el Düsseldorf Opernhaus, el Estonia Concert Hall de Tallin, el Auditorium de Lyon, el Palau de les Arts Reina Sofía, el Palau de la Música de Valencia, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, además de la Stiftbasilika de St. Florian en Austria y catedrales como las de Moscú, Ámsterdam, Rotterdam, Florencia, León y Sevilla, entre otras.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Especial de la Prensa en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes en Ibiza (1991), el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Roma (1998) y el Tercer Premio en el XIX Concurso Internacional de Nijmegen (Holanda, 2002). En la actualidad es profesor del Grado en Composición de Músicas Contemporáneas de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI–Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y organista principal de la Orquesta Nacional de España.