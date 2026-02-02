Cambios en el gobierno local de Plasencia: Deportes pasa a Alberto Belloso e Inclusión a David Calvo

Crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Plasencia. Como era de esperar, la incorporación de la concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isa Blanco, en la Asamblea de Extremadura con el PP de María Guardiola, ha obligado al alcalde, Fernando Pizarro, a remodelar su equipo de gobierno, lo que se manifestará en el traspaso de carteras y liberación.

Será en el pleno del próximo miércoles 11 de febrero, cuando todos los cambios quedarán aprobados, según ha confirmado el alcalde.

Traspaso de la liberación

Así, como ya ha publicado este periódico, Blanco dejará de estar liberada porque una liberación en el ayuntamiento no es compatible con la labor de diputada regional. Sin embargo, no será este el único cambio para la concejala.

Hasta la fecha, lo único que ha confirmado Blanco es que seguiría siendo concejala hasta mayo del 2027 y, en alusión al abandono de funciones, ha manifestado que "hasta que no haya gobierno regional y se estructuren los órganos, no hay nada definitivo".

La edil de Plasencia Isa Blanco, en la Asamblea de Extremadura. / Cedida

Alberto Belloso, Deportes y liberado

Sin embargo, Fernando Pizarro ya ha anunciado públicamente cuáles serán los cambios en el equipo de gobierno.

Según ha señalado a este periódico, en primer lugar, la cartera más importante, la Concejalía de Deportes, tendrá que abandonarla y pasará a manos del concejal de Juventud y Universidad, Alberto Belloso.

Este, además, se quedará con la liberación que tendrá que dejar Isa Blanco. Belloso es el concejal más joven del Ayuntamiento de Plasencia. Se afilió al PP en el 2020 y, en marzo del 2023, sustituyó a Álvaro Astasio al frente de las Nuevas Generaciones. El deporte no le es ajeno, de hecho, es árbitro de fútbol. Además, es graduado en Educación Primaria por la Universidad de Extremadura.

Alberto Belloso, en la presentación del 'Verano activo' de Plasencia. / Ayuntamiento de Plasencia

David Calvo, Inclusión

Belloso tomó posesión como concejal con solo 20 años, en junio del 2023, al mismo tiempo que su compañero David Calvo, apuesta personal de Isa Blanco, que se hizo cargo de las delegaciones de Servicios Sociales, sector en el que trabaja, Infancia y Familia. Ahora, asumirá también Inclusión.

Afiliado en el partido desde el 2022, cumple este año 46. Es graduado en Educación Social, trabaja en el CRR de Cáritas y, cuando tomó posesión, estaba estudiando Trabajo Social.

David Calvo, en su despacho en los Servicios Sociales de Plasencia. / TONI GUDIEL

Isa Blanco, Diversidad

Por tanto, a partir del 11 de febrero, la única delegación que mantendrá Isa Blanco será la de Diversidad, creada junto a la de Inclusión precisamente el año en que la edil llegó al ayuntamiento, tras las elecciones municipales del 2019. Desde entonces, había estado liberada.

El año pasado, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, contó con ella en su equipo para los comicios autonómicos y ocupó el puesto número 13 por la provincia de Cáceres.