Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento.

¿Es posible comprar una casa en pleno centro de Plasencia, adosada a la muralla, por poco más de 36.000 euros? Sí, lo es. Es el dinero que tendrá que pagar el ayuntamiento por la adquisición de la vivienda, situada en la avenida Calvo Sotelo, con el objetivo posterior de derribarla.

Porque el propósito del gobierno municipal es que se destine "al uso público previsto de espacio libre, que permita el descubrimiento y recuperación de la muralla".

Previsto en el PGM

Según recoge el Plan General Municipal, el suelo en el que se encuentra la vivienda "tiene calificación de Zona Verde-Espacio libre de la Red Secundaria de Dotaciones". De esta forma, "la adquisición del terreno viene impuesta por las determinaciones del PGM, que prevé su adquisición por parte del ayuntamiento a fin de destinarlo al uso público previsto".

La vivienda está formada por planta baja, principal y segundo y tiene una terraza practicable. Ocupa una superficie de 108,50 metros cuadrados, según un informe del arquitecto municipal, y linda por la derecha con dependencias del seminario y, por la izquierda, con una casa privada.

Tasación

El valor del inmueble, según la tasación fijada en el informe emitido por el arquitecto municipal el pasado 21 de octubre es de 36.825,16 euros y se da la circunstancia de que, un mes después, en noviembre, la junta de gobierno aprobó ya el proyecto de ejecución de su demolición.

Derribo de inmuebles en la puerta Talavera de Plasencia. / TONI GUDIEL

Acuerdo de permuta

La operación urbanística la anunció el ayuntamiento en marzo del 2023. Entonces, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, explicó que se estaba tramitando un acuerdo de permuta por el que el ayuntamiento adquiriría un edificio de tres plantas, con dos viviendas y un local, junto a las escaleras que dan a la avenida Calvo Sotelo, en el postigo de Santa María.

A cambio, el ayuntamiento entregaría a los propietarios un solar en Ciudad Jardín y 19.000 euros en metálico. Según indicó entonces el concejal, el coste del edificio era de unos 80.000 euros.

Demolición

En todo caso, el gobierno local ha aprobado ya su adquisición y también la demolición. Ha sido después de que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cáceres, en una reunión extraordinaria celebrada el día 10 de octubre, acordara informar favorablemente la intervención. No obstante, ha advertido que «el seguimiento arqueológico deberá ser especialmente cuidadoso en cuanto a la revisión del material resultante de la demolición, así como de la afección a la muralla».

Puerta Talavera

Esta intervención se enmarca en un proyecto más ambicioso del ayuntamiento para liberar paño de muralla, que empezó con la adquisición de varios inmuebles en la puerta Talavera, donde ya se ha producido el derribo de los edificios. Fue en agosto pasado y, entonces, el ayuntamiento señaló que el proyecto incluye la urbanización del espacio liberado, con la ampliación de aceras y mejora de la accesibilidad en la zona.

A medio plazo, el objetivo es que la Puerta de Talavera se integre en el nuevo diseño de movilidad que contempla la construcción de una glorieta en la zona.