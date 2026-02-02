Conmemoración
El Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres inicia en Plasencia los actos de su 120 aniversario
El Ayuntamiento de Plasencia acogerá la primera actividad del programa conmemorativo del Colegio de Veterinarios de Cáceres, centrado en la importancia de la salud pública y la profesión veterinaria
Redacción
El Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres ha presentado en el Ayuntamiento de Plasencia el programa de actos conmemorativos de su 120 aniversario, que se desarrollarán a lo largo de 2026 en diferentes localidades de la provincia de Cáceres.
La elección de Plasencia como punto de partida de este aniversario no ha sido casual, ya que será en esta ciudad donde tendrá lugar la primera actividad del programa, una mesa redonda sobre la leishmaniasis, enfermedad de gran relevancia en el ámbito de la salud pública.
Durante la rueda de prensa, a la que asistió el alcalde, Fernando Pizarro, se han detallado las actividades científicas, divulgativas y sociales que se llevarán a cabo a lo largo del año en distintas localidades de la provincia, poniendo en valor la importancia del veterinario en nuestra sociedad y su papel fundamental en la protección de la salud animal, humana y ambiental, bajo el enfoque de Una Sola Salud.
Dentro de la agenda institucional de la jornada, representantes del colegio también se desplazaron a Navalmoral de la Mata, donde mantuvieron una reunión con el alcalde en el ayuntamiento, con el objetivo de forjar alianzas y reforzar la colaboración institucional con motivo del 120 aniversario.
El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres afronta esta conmemoración como una oportunidad para acercar la profesión veterinaria a la ciudadanía, reforzar su compromiso con la salud pública y fomentar la participación social en las actividades programadas en toda la provincia.
