Detenido en Sevilla un narcotraficante incluido entre los 10 fugitivos más buscados y vinculado a Plasencia

La Policía Nacional ha detenido en Genera (Sevilla) a Julio Herrera Nieto, uno de los fugitivos más buscados reclamado por tráfico de drogas y armas en la Audiencia Provincial de Cáceres, por lo que de la lista de los diez delincuentes más buscados solo quedan cuatro pendientes de ser localizados y arrestados.

En apenas tres meses, desde el lanzamiento de la campaña, ya han sido seis los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero, según informa este lunes este cuerpo.

El caso de Herrera Nieto se remonta a 2018 cuando junto a varios miembros de la organización a la que pertenecía se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de los capitales de los beneficios obtenidos ilícitamente, a través de diferentes testaferros.

Aunque fue condenado por estos hechos, no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido motivo por el que, desde octubre de 2024 se priorizaron las gestiones para su localización y decidieron incluirle en la lista de los 10 más buscados.

Cobertura familiar

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña.

Tras la realización de numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes constataron su posible presencia en la localidad de Gerena (Sevilla), por lo que las investigaciones se trasladaron a la población andaluza.

Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo, por lo que dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado día 30 de enero.

La Policía recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para dar con el paradero de estos fugitivos, por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.