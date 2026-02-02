Qué documentación hay que aportar si has sufrido daños por el tornado de Plasencia: el ayuntamiento lo detalla

Si fue un tornado o un frente de racha aún no está claro ni para los meteorólogos, pero lo que sí se sabe es que fue el episodio de viento más virulento que ha sufrido Plasencia en años y que fueron muchas las infraestructuras afectadas, entre ellas, más de un centenar de vehículos en el aparcamiento del hospital.

Pero las fotografías e imágenes de los escasos diez minutos que duró este fenómeno meteorológico -entre las 16.20 y 16.30 horas del viernes- muestran también daños en vehículos, mobiliario, árboles y viviendas del entorno del hospital, donde también resultó dañado el centro de menores, Dolores Ibárruri, Ciudad Jardín, el cementerio, el polígono y Santa Bárbara.

Oficina de ayuda ciudadana

El ayuntamiento ya ha anunciado que va a abrir una oficina de atención ciudadana para "ofrecer información, apoyo y seguimiento individualizado a las personas afectadas por el temporal". No ha detallado la fecha, pero sí ha dicho que será a lo largo de esta semana.

Fotogalería | Un vendaval provoca destrozos en Plasencia / Cedidas

Además, ha explicado que, en la medida de lo posible, quienes acudan a esta oficina deberán llevar la siguiente documentación:

1. Documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte). 2. Prueba de propiedad o titularidad de bienes afectados (escrituras, contrato de alquiler, recibos, etc.). 3. Fotografías o vídeos que muestren los daños sufridos en bienes personales o en la vivienda/vehículo. 4. Parte de incidencias del seguro (si existe) o comunicaciones con compañías aseguradoras. 5. Presupuestos o facturas de reparación, si ya se han obtenido. 6. Datos de contacto actualizados (teléfono, correo electrónico).

Evaluación de daños

La oficina contará con personal municipal que ayudará "en la recopilación ordenada de estos datos para su remisión a las administraciones competentes y para facilitar la tramitación de las ayudas disponibles".

Por otro lado, el ayuntamiento ha señalado que equipos técnicos municipales han iniciado la evaluación detallada de desperfectos en infraestructuras públicas, mobiliario urbano, espacios verdes, instalaciones y equipamientos municipales, con especial atención a las zonas más afectadas. Esta evaluación "es preliminar y se extenderá esta semana".

Fotogalería | Un tornado arrasa la zona del aparcamiento del hospital Virgen del Puerto de Plasencia / Toni Gudiel

Zona catastrófica

Una vez que se recopilen los datos, como ya anunció el alcalde el sábado, el ayuntamiento estudiará "la posibilidad de solicitar al Gobierno de España la declaración de Plasencia como zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, procedimiento equivalente a la antigua declaración de zona catastrófica".

Ha subrayado que esto puede "facilitar el acceso a ayudas extraordinarias". La evaluación de la solicitud se realizará "una vez finalizado el inventario de daños".

Colaboración con Junta y Diputación

A su vez, el gobierno local mantiene una "comunicación permanente con la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres para la evaluación conjunta de los daños y la posible activación de mecanismos de apoyo, incluidos los previstos para situaciones de emergencia".

En este sentido, "las administraciones regional y provincial han mostrado su disposición a colaborar en la canalización de recursos y ayudas".

Recomendaciones para la semana

Tras los últimos episodios de viento y lluvias y, ante la previsión de mal tiempo durante toda la semana, el ayuntamiento ha recomendado a los ciudadanos: "mantener precaución al transitar por zonas públicas y parques; evitar actividades al aire libre durante episodios de lluvia intensa o viento fuerte y consultar las actualizaciones oficiales de AEMET para la predicción diaria y avisos específicos