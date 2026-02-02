Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono

Las lluvias caídas durante el domingo y, sobre todo, la madrugada de este lunes en Plasencia han tenido consecuencias en uno de los puntos negros de la ciudad, la avenida de España y Martín Palomino, donde se ha producido una pequeña riada y un tejado de chapa metálica ha caído en la calzada.

Por un lado, la colonia Virgen de Guadalupe, en la avenida de España y el entorno de la Renault y la rotonda de las cigüeñas se han visto de nuevo afectadas por la cantidad de precipitaciones.

Riada por un arroyo

Se da la circunstancia de que por la zona pasa un arroyo, La Pardalilla, que cruza la zona hasta el Arroyo Niebla. Es lo que ha destacado el presidente vecinal de Virgen de Guadalupe, Emilio Montes.

"A ver si solucionamos el problema que tenemos con el arroyo. Ya llevamos unas pocas de veces con el mismo tema, riadas que la gente no puede salir ni de casa", ha lamentado.

Fotogalería | Efectos de las lluvias en Martín Palomino y la avenida de España de Plasencia / Toni Gudiel

Tejado caído

Por otro lado, el tejado de chapa metálica de una empresa situada junto al Eurospar Al Lado de la avenida de España se ha caído a la calzada, sin provocar daños personales.

Había varios vehículos aparcados en la zona y ha acudido la Policía Local para comprobar lo ocurrido.

Todo en una jornada en la que la presa del Jerte sigue desembalsando agua y el ayuntamiento ha cerrado los paseos del río y parques y jardines, dada la altura que lleva el río a su paso por Plasencia. De hecho, el pasado sábado ya era evidente la subida del caudal.

Avisos para toda la semana

El ayuntamiento ha advertido de que la Agencia Estatal de Meteorología "mantiene avisos por viento y probabilidad de precipitaciones en las próximas jornadas y para el conjunto de la semana en el área de Plasencia, con un entorno de tiempo inestable, alternando periodos de lluvia y cielos cubiertos".

Así, ha indicado que "los vientos continuarán siendo presentes, especialmente en jornadas con chubascos más intensos. La variabilidad climática de estos días —con lluvias generalizadas en nuestra región— se enmarca en un patrón inestable que AEMET identifica como propio del paso de sistemas frontales sucesivos, que pueden generar tormentas acompañadas de ráfagas de viento".

La borrasca Leonardo ha sido la última en llegar y ha obligado a activar la alerta amarilla en la zona norte, hasta las 11.59 horas de este lunes.