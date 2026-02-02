La presa de Jerte en Plasencia sigue desembalsando agua ante la llegada de la borrasca Leonardo

Primero fue Joseph, después Kristin y ahora Leonardo. La intensidad de la lluvia que trajo las dos primeras borrascas obligó a desembalsar agua en la presa de Jerte, en Plasencia, y la llegada de Leonardo con alerta amarilla en el norte de Extremadura determina que el embalse siga aliviando agua para evitar debordamiento.

Además, el ayuntamiento placentino ha decidido cerrar parques y jardines, así como los paseos del río como medida preventiva.

Alerta amarilla

La alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvia y viento se ha activado a las 6 de esta madrugada en el norte de Cáceres y en las comarcas de Villuercas y Montánchez, y permanecerá hasta las 18.00 horas de este lunes.

Noticias relacionadas

Según el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se prevé la acumulación de 15 litros de agua en una hora en Villuercas y Montánchez, y 60 litros en 12 horas en el norte de Cáceres.