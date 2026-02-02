Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presa de Jerte en Plasencia sigue desembalsando agua ante la llegada de la borrasca Leonardo

El objetivo es evitar desbordamientos, mientras el Ayuntamiento de Plasencia cierra parques y paseos fluviales

Desembalse en la presa del Jerte.

Desembalse en la presa del Jerte. / Toni Gudiel

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Primero fue Joseph, después Kristin y ahora Leonardo. La intensidad de la lluvia que trajo las dos primeras borrascas obligó a desembalsar agua en la presa de Jerte, en Plasencia, y la llegada de Leonardo con alerta amarilla en el norte de Extremadura determina que el embalse siga aliviando agua para evitar debordamiento.

Además, el ayuntamiento placentino ha decidido cerrar parques y jardines, así como los paseos del río como medida preventiva.

Alerta amarilla

La alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvia y viento se ha activado a las 6 de esta madrugada en el norte de Cáceres y en las comarcas de Villuercas y Montánchez, y permanecerá hasta las 18.00 horas de este lunes.

Según el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se prevé la acumulación de 15 litros de agua en una hora en Villuercas y Montánchez, y 60 litros en 12 horas en el norte de Cáceres.

