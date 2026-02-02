Así se vivió en el bar La Terracita de Plasencia el tornado: "Fue horrible ver todas las placas viniendo para acá"

El bar La Terracita está situado frente al hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Su aparcamiento ha sido uno de los más afectados por el fenómeno meteorológico de fuertes vientos que sufrió parte de la ciudad el pasado viernes. Más de cien coches estacionados han sufrido daños y también el establecimiento de hostelería, contra el que se estamparon varias chapas metálicas del hospital.

Este lunes, el propietario había tapado los daños, a la espera de poder sustituir el cristal, blindado, que aguantó el embiste del viento y las chapas que volaban, en parte gracias a una farola situada justo delante de la puerta y que amortiguó la virulencia de un gran amasijo de hierros que acabó incrustado en su fachada.

Placas volando

Una de sus trabajadoras, que se encontraba detrás de la barra en el momento del tornado, ha contado cómo lo vivió. La cámara del bar marcaba las 16.06 horas del viernes y era justo "la hora del cambio de turno de los compañeros. Mi compañero José estaba trayendo la mercancía que faltaba; la cocinera estaba a punto de irse y el niño de mi compañera estaba justo donde se metió el hierro", explica.

Fotogalería | Consecuencias del paso de un tornado en Plasencia /

Ella recogía los cafés y, en un momento dado, mira hacia arriba "y veo todas las placas viniendo para acá y bueno, fue como en una película horrible. Yo me sentí... Me acojoné, me metí en la cocina y luego estuve buscando a mis compañeros para que se metieran también conmigo".

Escondidos en la cocina

Pensó que allí estarían a salvo y temió que volviera a repetirse y más placas pudieran chocar. Después, "salimos de ahí, empezó a llover muchísimo y estaba todo por aquí reventado y llamé a mi jefe".

No solo había trabajadores a esa hora en el bar, también clientes. "Una pareja que yo ya ni me acordaba de ellos del susto, mi compañera les estaba cobrando y se asustaron todos". Terminaron escondidos también en la cocina.

Cedido

Un niño en la calle

Se da la circunstancia de que, además, el hijo de una compañera se encontraba jugando justo en la calle, en la zona de la farola, así que "salió corriendo a por el niño. Lo que pasó fue mucho peor de lo que se puede ver en las cámaras", asegura.

Este lunes, no se habla de otra cosa en el bar, donde, pese a los daños, están agradecidos de que nadie resultara herido, como tampoco en las distintas partes de la ciudad donde el viento también causó estragos.

Viviendas, árboles...

En el aparcamiento del hospital, las estructuras metálicas dañadas se han retirado por completo y, en la urbanización de Ciudad Jardín, hay casas con graves daños que dejan patente la virulencia del viento. También un parque infantil, completamente precintado y donde el tornado ha arrancado de cuajo varios árboles.

En el parque del Cachón, también hay zonas precintadas por la caída de árboles, al igual que en el cementerio y zonas próximas a la estación de tren. Ayuntamiento y particulares están a la espera de hacer inventario de los daños y de poder solicitar ayudas para que todo vuelva a su situación original. Esta semana, está previsto abrir la oficina de atención ciudadana.