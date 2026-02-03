Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya está abierta la oficina de atención a los afectados por el tornado de Plasencia, en la calle del Rey

Está ubicada en el retén de la Policía Local y funcionará de lunes a viernes por la mañana

Podrán acudir vecinos y empresarios, que recibirán un modelo tipo con la información a adjuntar

Reunión por los efectos del tornado en Plasencia y la apertura de la oficina ciudadana.

Reunión por los efectos del tornado en Plasencia y la apertura de la oficina ciudadana. / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Este martes, ha abierto ya la oficina de gestión de emergencias y atención a todos los ciudadanos afectados por el tornado que pasó por Plasencia el pasado viernes y dejó daños en varios puntos de la ciudad, como el hospital y su aparcamiento, el centro de menores de Valcochero, Ciudad Jardín, Dolores Ibárruri, el cementerio y otros.

El concejal de Interior, David Dóniga, acompañado por el inspector José Antonio Díaz, ha explicado que el ayuntamiento ha decidido ubicar la oficina en el retén que la Policía Local tiene en la calle del Rey y atenderán a los afectados agentes de la sección administrativa y una técnica de comercio.

Particulares y empresas

Porque este nuevo servicio permitirá registrar "incidencias de particulares y empresas", que servirán también para justificar la posible solicitud de declaración de zona catastrófica, que actualmente se denomina Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil.

El horario de la oficina será de lunes a viernes, de nueve a dos. Allí, los afectados recibirán un modelo de información, que deberán rellenar con sus datos personales y aparece un listado de los documentos que tendrán que aportar y una descripción de los daños, costes...

Por vía telemática

Los trámites también se pueden realizar por vía telemática, sin necesidad de desplazarse a la oficina de la calle del Rey porque en la web del ayuntamiento ya se ha colgado el modelo y se puede enviar, con toda la información cumplimentada y adjunta, al correo atencionemergencia@plasencia.es.

Mientras los afectados evalúan sus daños y los comunican al ayuntamiento, Dóniga ha destacado que Protección Civil ha solicitado un certificado oficial del fenómeno meteorológico de fuertes vientos para poder adjuntar a la posible solicitud de zona catastrófica, junto con los datos de satélite.

Oficina de atención a las víctimas del tornado, en el retén de la Policía Local.

Oficina de atención a las víctimas del tornado, en el retén de la Policía Local. / Toni Gudiel

Sin datos de evaluación

Además, los servicios municipales continúan con la evaluación de los efectos del tornado en infraestructuras y bienes municipales. Todavía no hay datos, por ejemplo, sobre los árboles arrancados de cuajo por el viento en zonas como Ciudad Jardín, el cementerio y el entorno de la estación de tren.

Revisión del arbolado

A su vez, Protección Civil y Policía Local han mantenido reuniones de coordinación con los concejales de Medio Ambiente, José María Nisa y Disciplina Urbanística, Belinda Martín, para estudiar lo ocurrido y decidir nuevas acciones. Entre ellas, el concejal de Interior ha anunciado que, una vez que se haya hecho la evaluación de los daños, se va a realizar una "revisión de todo el arbolado de la ciudad".

El inspector José Antonio Díaz ha subrayado que "ha sido como un milagro que no haya habido daños personales" dadas las consecuencias materiales en estructuras, cerramientos, mobiliario, viviendas, coches -más de un centenar en el aparcamiento del hospital- y árboles que han resultado afectados.

Ya está abierta la oficina de atención a los afectados por el tornado de Plasencia, en la calle del Rey

