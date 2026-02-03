Un equipo de 18 expertos prepara el estudio del terreno para mejorar la respuesta ante incendios en Plasencia y Malpartida

Como aquella campaña de antaño decía: Todos contra el fuego. Así, el Ayuntamiento de Plasencia, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres se han unido en una campaña de prevención que busca evitar daños como consecuencia del fuego el próximo verano.

Para ello, se necesita la colaboración ciudadana con el objetivo de cubrir determinadas zonas, estudiar la orografía del terreno y reunir los datos necesarios para facilitar la respuesta ante emergencias y "salvar vidas y propiedades". La campaña se centrará inicialmente en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia y la zona de Las Viñas, en Malpartida de Plasencia.

18 expertos

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, junto al jefe de guardia del Sepei de Diputación, Víctor Polo, un representante del Plan Infoex y el teniente de alcalde de Malpartida, Miguel Manzano, han explicado este lunes que el trabajo se ha apoyado en especialistas en prevención y extinción y en reuniones previas del conjunto de administraciones, en las que han participado hasta 18 expertos en esta materia.

Respecto a la participación ciudadana, el llamamiento a la colaboración vecinal irá ligado a la celebración de encuentros con los residentes y propietarios para recabar información útil sobre sus terrenos y parcelas.

Presentación de la campaña preventiva contra incendios en Plasencia. / TONI GUDIEL

Reuniones y acto público

Según han detallado, la intención es reunirse en breve con propietarios de Santa Bárbara y Las Viñas para informarles del proyecto y para "requerirles la información necesaria y poderlos ayudar e intervenir", ha apuntado Nisa.

No obstante, el jueves día 12, a las siete de la tarde, tendrá lugar una reunión en la sala Verdugo, donde explicarán "el motivo de esta campaña de prevención de incendios forestales en el medio urbano-forestal, en el medio periurbano, por la amenaza contra incendios forestales", ha indicado Polo.

Concienciar

Lo que se pretende es "concienciar y sensibilizar a los ciudadanos en cómo tienen que tener ordenadas sus propiedades, orientarlos cuando suceda algún tipo de emergencia en la zona".

Así, Nisa ha insistido en que "el ciudadano tiene que colaborar con nosotros porque son los que viven allí, los que más información tienen y los que ven las dificultades porque día a día las están viviendo. Entonces, toda esa información que nosotros recopilemos es importantísima".

Antecedente en Cáceres

Por otro lado, Polo ha explicado que la iniciativa tiene como antecedente una campaña preventiva desarrollada en la Sierra de la Mosca, en Cáceres, y han considerado necesario abordar un plan similar en Plasencia y Malpartida.

En cuanto al trabajo de campo, lo que quieren es empezar por Santa Bárbara y aledaños e irán ampliando terrenos progresivamente "en temporadas distintas porque la prevención de incendios no solamente es apagar fuego en verano, sino también en invierno", han subrayado.

De esta forma, la idea es continuar después por zonas como El Espartal y La Vinosilla. "Queremos hacer todos los estudios de esos caminos para que, si sucede alguna cosa, estar preparados para el movimiento de los vehículos de extinción de incendios, que muchas veces quieren pasar por caminos y hay dificultad por su anchura", ha indicado Nisa. Todo con el fin último de "ayudar más al ciudadano, salvar muchas más vidas y más propiedades".