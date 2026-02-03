Prevención
Un equipo de 18 expertos prepara el estudio del terreno para mejorar la respuesta ante incendios en Plasencia y Malpartida
Ayuntamiento, Junta y Diputación de Cáceres ponen en marcha una campaña que requiere la colaboración vecinal
El jueves día 12, a las siete en la sala Verdugo, habrá una reunión informativa
Como aquella campaña de antaño decía: Todos contra el fuego. Así, el Ayuntamiento de Plasencia, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres se han unido en una campaña de prevención que busca evitar daños como consecuencia del fuego el próximo verano.
Para ello, se necesita la colaboración ciudadana con el objetivo de cubrir determinadas zonas, estudiar la orografía del terreno y reunir los datos necesarios para facilitar la respuesta ante emergencias y "salvar vidas y propiedades". La campaña se centrará inicialmente en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia y la zona de Las Viñas, en Malpartida de Plasencia.
18 expertos
El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, junto al jefe de guardia del Sepei de Diputación, Víctor Polo, un representante del Plan Infoex y el teniente de alcalde de Malpartida, Miguel Manzano, han explicado este lunes que el trabajo se ha apoyado en especialistas en prevención y extinción y en reuniones previas del conjunto de administraciones, en las que han participado hasta 18 expertos en esta materia.
Respecto a la participación ciudadana, el llamamiento a la colaboración vecinal irá ligado a la celebración de encuentros con los residentes y propietarios para recabar información útil sobre sus terrenos y parcelas.
Reuniones y acto público
Según han detallado, la intención es reunirse en breve con propietarios de Santa Bárbara y Las Viñas para informarles del proyecto y para "requerirles la información necesaria y poderlos ayudar e intervenir", ha apuntado Nisa.
No obstante, el jueves día 12, a las siete de la tarde, tendrá lugar una reunión en la sala Verdugo, donde explicarán "el motivo de esta campaña de prevención de incendios forestales en el medio urbano-forestal, en el medio periurbano, por la amenaza contra incendios forestales", ha indicado Polo.
Concienciar
Lo que se pretende es "concienciar y sensibilizar a los ciudadanos en cómo tienen que tener ordenadas sus propiedades, orientarlos cuando suceda algún tipo de emergencia en la zona".
Así, Nisa ha insistido en que "el ciudadano tiene que colaborar con nosotros porque son los que viven allí, los que más información tienen y los que ven las dificultades porque día a día las están viviendo. Entonces, toda esa información que nosotros recopilemos es importantísima".
Antecedente en Cáceres
Por otro lado, Polo ha explicado que la iniciativa tiene como antecedente una campaña preventiva desarrollada en la Sierra de la Mosca, en Cáceres, y han considerado necesario abordar un plan similar en Plasencia y Malpartida.
En cuanto al trabajo de campo, lo que quieren es empezar por Santa Bárbara y aledaños e irán ampliando terrenos progresivamente "en temporadas distintas porque la prevención de incendios no solamente es apagar fuego en verano, sino también en invierno", han subrayado.
De esta forma, la idea es continuar después por zonas como El Espartal y La Vinosilla. "Queremos hacer todos los estudios de esos caminos para que, si sucede alguna cosa, estar preparados para el movimiento de los vehículos de extinción de incendios, que muchas veces quieren pasar por caminos y hay dificultad por su anchura", ha indicado Nisa. Todo con el fin último de "ayudar más al ciudadano, salvar muchas más vidas y más propiedades".
- Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
- Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
- Viaducto del AVE a las puertas de Plasencia: impresionante montaje con una de las grúas más grandes de España
- Atropellan a una madre y su hija, cae un árbol sobre un coche y graniza, todo a la vez, en Plasencia
- Indemnización de 172.330,12 euros por la deficiente asistencia sanitaria a un paciente fallecido en Plasencia
- Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono
- Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento