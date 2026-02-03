Las guerreras K-Pop cuelgan el 'sold out' en el palacio de congresos de Plasencia y se aplaza la obra 'Pensionistas'

El éxito de la cinta de animación Las guerreras K-pop y de su banda sonora, sobre todo el tema Golden, que acaba de conseguir un premio Grammy, se ha trasladado a Plasencia. El palacio de congresos Roberto Iniesta ha programado un tributo musical sobre la película, que ha colgado el 'sold out'.

Las entradas llevan semanas agotadas para un espectáculo musical que tendrá lugar el próximo domingo, 8 de febrero a las cinco de la tarde, con apertura de puertas a las 16.15 horas.

Banda sonora premiada

Las entradas salieron a la venta desde 18 euros y, según la organización, el espectáculo destaca por una "puesta en escena espectacular, efectos visuales sorprendentes" y una banda sonora original que "promete ser una experiencia inmersiva donde la música, la danza y la fantasía se entrelazan en un formato único".

Las guerreras K-pop sigue así la estela que han dejado Ara Malikian y Paz Padilla en sus últimos espectáculos en el palacio placentino, también con todas las entradas vendidas.

Ara Malikian, durante su actuación en el palacio de congresos de Plasencia. / PALACIO DE CONGRESOS

Humor con David Cepo

Muy cerca del todo vendido está también el humorista David Cepo, que actuará este jueves, día 5, en el palacio, a las 20.30 horas para presentar su espectáculo No cruces los brazos.

La organización ha destacado que es "uno de los cómicos más populares y virales del panorama actual", que ofrecerá "un show cargado de humor, improvisación y cercanía, señas de identidad de un artista que ha conquistado a miles de seguidores en redes sociales gracias a su espontaneidad y su capacidad para conectar con la gente".

Señala además que "muchos de sus vídeos se han viralizado, consolidando un estilo propio que ahora traslada al escenario con un espectáculo en el que el espectador no es un mero observador, sino parte activa del show".

Apenas quedan unas pocas entradas a la venta, desde 23,50 euros.

Aplazamiento de Pensionistas

En cuanto al tercer espectáculo programado para esta semana, Pensionistas, con Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, estaba previsto para el viernes día 6 a las siete de la tarde.

La promotora, sin embargo, ha comunicado su aplazamiento "por motivos logísticos ajenos al palacio de congresos". La representación se celebrará el próximo 17 de mayo, a las 17.30 horas, en la misma ubicación.

Cartel de la obra Pensionistas, aplazada a mayo en el palacio de congresos de Plasencia. / PALACIO DE CONGRESOS

Correo a los compradores

Las personas que hayan adquirido entradas recibirán un correo electrónico con "las instrucciones necesarias para mantener su localidad para la nueva fecha o solicitar la devolución del importe, si así lo desean".

La dirección del palacio ha pedido disculpas por las molestias que el cambio pueda ocasionar y ha agradecido la comprensión del público, a la espera de poder disfrutar del espectáculo en la nueva fecha.

Éxito de la programación

En todo caso, desde el palacio han subrayado que los datos de asistencia y venta de entradas han vuelto a avalar su papel como "uno de los espacios culturales más activos de Extremadura, situándose a la cabeza en volumen de público que va a los eventos programados".

Este resultado es "fruto de una programación variada, accesible y equilibrada, que combina propuestas de éxito nacional con espectáculos dirigidos a distintos segmentos de población, consolidando al recinto como motor cultural y dinamizador de la ciudad".

Respecto a la respuesta del público a la programación de esta semana, ha hecho hincapié en que "refuerza la línea de trabajo del palacio, basada en la diversificación de contenidos, la optimización de recursos y la generación de actividad cultural continua a lo largo del año".