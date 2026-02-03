Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza.

El pasado verano, los usuarios del canal de baños de La Isla de Plasencia estrenaron una parte que había sido renovada, con cambio de pavimento y suelos, como primera fase de un proyecto para lograr la bandera azul. Ahora, se ha hecho público un informe técnico que aboga por cerrar ese tramo la próxima temporada "por seguridad", si se mantiene el mismo sistema de limpieza.

La empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento ha solicitado una prórroga del contrato, adjudicado en junio del 2024, a la que tiene derecho. Sin embargo, en el apartado de observaciones, el informe técnico detalla las deficiencias en la limpieza del nuevo tramo por su impermeabilización.

Paso a limpieza manual

De esta forma, explica que, ya en junio del 2025, se observó "que los trabajos realizados impedirán una correcta limpieza de ese tramo de canal de baños, ya que se informa por parte de la empresa ejecutora de los mismos, que la limpieza que se realiza por medios mecánicos y de arrastre deberá ser por medios manuales y con cepillo de cerda blanda".

Entonces, el técnico ya advirtió de que este tipo de limpieza no sería "efectiva" debido a "el biofilm que aparece en el canal", que no podría eliminarse de forma manual.

Tramo del canal de La Isla que no se limpió correctamente en 2025, según un informe técnico. / TONI GUDIEL

No fue eficaz

Así sucedió y se comprobó tras la temporada de baños, ya que el técnico afirma que la limpieza de ese tramo fue "del todo ineficaz, con persistencia de biofilm y algas durante toda la temporada de baños (de lo que verbalmente se fue informando)".

El informe de final de temporada del canal suscribió lo dicho por el técnico, al indicar que "en la parte final del canal se aplica solamente el método manual con cepillo suave. Este sistema de limpieza conlleva la aparición de biofilm resbaladizo en el suelo y la formación de una capa engrosada en paredes, que luego se desprende parcialmente y flota".

Cambio del sistema

Por todo, en la junta de gobierno donde se ha aprobado la prórroga del contrato de mantenimiento, el técnico considera "urgente que se modifique el tipo de impermeabilización de ese tramo para que esta pueda ser limpiado por medios mecánicos y de arrastre como se hace el tramo no acondicionado, así como que no se realice el mismo tipo de impermeabilización de este año 2025 para el resto de tramos del canal".

Es decir, dado que la Junta de Extremadura va a acometer la última fase de reforma del canal, insta a no utilizar el mismo sistema para impermeabilizarlo porque, en caso contrario "la eficacia de la limpieza del canal de baños de La Isla estará comprometida", además de su "estado y calidad".

Petición de cierre

Advierte el técnico de que, "en caso de no revertir la situación del tramo acondicionado con una impermeabilización que permita la limpieza mecánica y de arrastre", lo que impediría eliminar la capa de biofilm, "por seguridad, la zona/s donde se produzca esta capa deberían permanecer cerradas durante la temporada de baños para su uso".

Se da la circunstancia de que, en agosto del año pasado, un hombre de 82 años falleció en el canal de baños, tras sufrir un resbalón dentro del agua, según indicaron testigos. Tras el accidente, no pudo incorporarse y salir por su propio pie.

Hombre fallecido

Fue trasladado al hospital Virgen del Puerto, donde falleció. Su hija dijo entonces que estaba esperando el informe de la autopsia para "denunciar a quien corresponda”. Además, lamentó la falta de socorrista y "limpieza" y afirmó que su padre estaba "perfectamente" antes de la caída.

El ayuntamiento, por su parte, lamentó el fallecimiento y dijo entender "la búsqueda de culpables". Estaba a la espera del informe médico "para entender mejor la situación".

El concejal de Parques y Jardines del ayuntamiento, José María Nisa, apuntó: "No se puede achacar este triste suceso a que el canal no cuente con el mantenimiento adecuado".