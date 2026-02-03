Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido cerrar el parque de Los Pinos y, de momento, no hay fecha de reapertura. Después del paso de un tornado o similar el pasado viernes, que arrancó de cuajo varios árboles en distintos puntos de la ciudad, el gobierno local ha optado por la prudencia.

Así, el concejal de Interior, David Dóniga, ha anunciado este martes el cierre de Los Pinos "por prevención y responsabilidad".

Revisión de todo el arbolado

Además, ha apuntado que, una vez que los servicios municipales terminen el inventario de los daños ocasionados por el fenómeno de vientos en espacios municipales, el ayuntamiento realizará "una revisión de todo el arbolado de la ciudad".

Será después de haber revisado los ejemplares de Los Pinos cuando, en función del resultado, el ayuntamiento decidirá la fecha de apertura.

Interior del parque de Los Pinos de Plasencia, este verano. / Toni Gudiel

El resto, abiertos

De momento, no se ha anunciado el cierre de ningún otro parque, por lo que La Isla -donde ha habido varias caídas de árboles este verano- El Cachón y el resto de espacios verdes con árboles repartidos por la ciudad permanecerán abiertos.

Se da la circunstancia de que el parque de Los Pinos pasa, desde hace varios meses, por obras de mejora. Así, se han vaciado completamente las charcas en las que nadan patos para cambiar la impermeabilización y evitar filtraciones.

Proyecto integral

También se han instalado nuevas bombas de presión, que "permitirán optimizar el funcionamiento de los chorros de agua, ofreciendo un mayor caudal y una imagen más dinámica del conjunto".

Obras en una de las charcas del parque de Los Pinos de Plasencia. / Toni Gudiel

El pasado agosto, el edil de Medio Ambiente, José María Nisa, presentó un proyecto de rehabilitación integral, a desarrollar en tres fases, con el objetivo de "recuperar, conservar y modernizar" el recinto.

Además de la actuación en las charcas y del arreglo de la casa verata, tras sufrir actos vandálicos, se ha instalado una nueva red eléctrica destinada a la iluminación ornamental de elementos singulares del parque, como "las tradicionales casas de las charcas, con el objetivo de realzar su valor patrimonial y mejorar la experiencia de los visitantes".