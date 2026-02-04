La Asociación de Fundaciones de Extremadura otorga su máximo galardón a Paco Valverde, "impulsor" de la Fundación Placeat de Plasencia

La Asociación de Fundaciones de Extremadura (AFEX) ha hecho público el fallo del Premio AFEX 2026, que en esta edición ha recaído por unanimidad en Francisco de Jesús Valverde Luengo, más conocido como Paco Valverde, de Plasencia y, además, hijo predilecto de la ciudad.

Con este galardón, la institución ha querido reconocer "una vida dedicada de manera incansable al fortalecimiento del tercer sector, la promoción de la cultura regional y, de forma muy especial, a la defensa de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual".

Alma mater de Placeat

La AFEX ha destacado que la trayectoria de Paco Valverde "no se entiende sin su profundo compromiso humano. Su labor profesional y personal quedó marcada por el nacimiento de su hija Ana Carolina, cuya lesión cerebral se convirtió en el motor que impulsó su lucha por la educación especial y la inclusión. Este vínculo vital le llevó a liderar durante 33 años la asociación Placeat y a fundar en 2012 la Fundación Placeat, transformando profundamente la atención a la discapacidad en el norte de Extremadura y en toda la región".

El jurado del premio AFEX ha valorado especialmente el carácter "polifacético" de Valverde, cuya huella "es visible en múltiples ámbitos de la sociedad extremeña".

Paco Valverde, con su segundo libro, ante la Torre Lucía de Plasencia. / Toni Gudiel

Papel en Educación

En el terreno educativo, ha destacado "su papel como cofundador y coordinador de la Semana de Extremadura en la Escuela, una iniciativa pionera que fomentó el conocimiento de la identidad regional entre miles de escolares".

También ha resaltado "su etapa como director del Centro de Educación Especial Ponce de León y su impulso a los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES)", que "han sido fundamentales para normalizar la participación social del colectivo de personas con discapacidad".

Lector y escritor

Más allá de su labor asistencial y docente, "Paco Valverde ha destacado como un incansable protector del patrimonio documental y literario de la región a través de la Biblioteca de Temas y Autores Extremeños (BITAEX), que hoy cuenta con más de cuatro mil volúmenes".

Además, "su labor como Cronista Oficial de Galisteo y su constante presencia en medios de comunicación, con su emblemática columna Desde la Torre Lucía, le han consolidado como una de las voces intelectuales más respetadas de la comunidad autónoma".

Paco Valverde (en primera fila en el centro), rodeado por miembros de Placeat. / Toni Gudiel

Modelo de liderazgo

Este premio se suma a una larga lista, que incluye la Medalla de Extremadura en 2010 y la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Actualmente, desde el Club Senior de Extremadura, "continúa aportando su experiencia en el área de asuntos sociales, demostrando que su vocación de servicio permanece intacta".

Con la concesión del Premio AFEX 2026, la Asociación de Fundaciones de Extremadura "no solo rinde homenaje a un hombre ejemplar, sino que pone en valor un modelo de liderazgo social basado en la empatía, la perseverancia y el amor por la tierra extremeña", en palabras de su presidente, Carlos Zamora.

La ceremonia oficial de entrega se anunciará próximamente y contará con la presencia de las principales autoridades regionales y representantes del sector fundacional.

La AFEX

La Asociación Extremeña de Fundaciones se constituyó en el año 2010 con el objetivo de "agrupar y defender los intereses del conjunto del sector fundacional extremeño, basándose en los principios de democracia, pluralismo y neutralidad, con el objeto de cumplir sus fines y responder a las necesidades y expectativas del sector en la región".

Para ello, ha desarrollado distintas actividades de formación y asesoramiento. Además, entre 2022 y 2023 la Junta de Extremadura encargó a la asociación la ejecución del Plan de Reestructuración de las Fundaciones Extremeñas.

Actualmente, cuenta con 50 fundaciones asociadas, que abarcan todos los ámbitos de la sociedad, como" la atención a la discapacidad, la investigación, la innovación, la cultura, la educación, la construcción europea, el deporte, la creación de empleo, la defensa del medioambiente, las relaciones transfronterizas, la salud, la preservación del patrimonio y la puesta en valor de nuestra cultura material e inmaterial".