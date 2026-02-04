Cambios en la concesión de la tarjeta monedero en Plasencia: el ayuntamiento abre un plazo de solicitudes

La tarjeta monedero ha sustituido al reparto de comida por parte del Banco de Alimentos a nivel nacional. Está pensada para familias con necesidades económicas y Plasencia ha querido cambiar el sistema de concesión de este año para que sea más justo y equitativo.

El concejal de Servicios Sociales del ayuntamiento, David Calvo, ha explicado que se trata de una ayuda social "dirigida a familias en situación de vulnerabilidad económica, especialmente aquellas que tienen menores a su cargo".

Dar la oportunidad

Así, "están preparadas como un sustituto del reparto físico de alimentos y forman parte del programa de asistencia material básica financiado por fondos europeos a través del Fondo Social Europa Plus", ha señalado.

Lo que ha ocurrido con la convocatoria de este año, en comparación con el anterior, es que el ayuntamiento quiere "dar la oportunidad a todas las personas que consideren que reúnen los requisitos a poder solicitar la ayuda", lo que antes no sucedía.

Servicios Sociales de Plasencia, donde se pueden solicitar las tarjetas monedero. / Toni Gudiel

Cambio de sistema

"Hasta ahora, el sistema funcionaba mediante cita previa y las ayudas se concedían por orden de solicitud, lo que provocaba que algunas familias se quedaran fuera al agotarse el crédito disponible", ha apuntado Calvo. Por eso, se ha optado por un nuevo sistema, la apertura de un plazo único de presentación de solicitudes, que estará abierto desde el 9 al 22 de febrero, ambos inclusive.

Durante este periodo, las personas que consideren que pueden ser beneficiarías deben recoger, cumplimentar y entregar la solicitud, físicamente en el registro del ayuntamiento o el punto de entrada de los Servicios Sociales o telemáticamente, a través de la sede electrónica.

Respuesta rápida

Finalizado el plazo y, "en el menor tiempo posible", las técnicos de Servicios Sociales realizarán el baremo de todas las solicitudes con el objetivo de que "se beneficie de la manera más justa posible a aquellas familias cuya situación de vulnerabilidad económica sea más grave".

Según ha indicado Calvo, han calculado que "aproximadamente un plazo entre siete y diez días podremos tener la baremación completa y proceder a las notificaciones".

Requisitos para los solicitantes

Por otro lado, ha querido subrayar que "las personas beneficiarias en 2025 no podrán solicitar esta convocatoria, ya que la ayuda se concede por un periodo de un año y, en su caso, finaliza en octubre del 2026".

Además, ha enumerado los requisitos necesarios para poder solicitar la ayuda de la tarjeta monedero. Son la renta per cápita de la unidad familiar; la existencia de menores en la unidad familiar y estar empadronados en la localidad.

La cuantía total destinada a esta convocatoria es de 81.840 euros y, al igual que la convocatoria anterior, la ayuda se concederá por un año, desde la primera carga de la tarjeta y la cuantía percibir "va a depender del número de miembros de la unidad familiar".