Día mundial contra el cáncer en Plasencia: "Hay que investigar y hay que seguir peleando"

María ha pasado por un cáncer, un melanoma, y este miércoles ha sido la encargada de leer en Plasencia el manifiesto que, con motivo del día mundial contra esta enfermedad ha elaborado la Asociación Española Contra el Cáncer.

Aunque ya ha recibido el alta, ha afirmado que "es algo que se te queda ahí" y tiene muy claras cuáles son las necesidades para superar esta enfermedad: "Hay que investigar y hay que seguir peleando. No solamente por las personas que lo están sufriendo ahora porque esto nos puede tocar a cualquiera".

Acto en el ayuntamiento

Lo ha dicho en un acto en el salón de plenos del ayuntamiento, junto al gerente provincial de la AECC, Ignacio Lucero, el gerente del área de salud de Plasencia, Santiago San José y varios concejales, entre ellos, el delegado del área en el ayuntamiento, Álvaro Astasio.

Lucero ha subrayado en este día que "uno cada dos hombres y una cada tres mujeres van a tener cáncer a lo largo de su vida y, por tanto, es importante mostrar nuestro apoyo tanto a los pacientes como a los familiares que están padeciendo esta enfermedad".

Los atendidos

Así, este año, la asociación ha querido centrarse en un mensaje de "humanización, en lo importante que es humanizar, un proyecto común, no tiene que ser algo exclusivamente de las asociaciones de pacientes, sino que entre todos podamos estar siempre de parte del paciente y familiar".

Fotogalería | Acto en Plasencia por el Día Mundial contra el Cáncer /

Respecto a datos de nuevos enfermos. Ha señalado que los últimos que tienen son de 2023 y, ese año, "se diagnosticaron 6.252 nuevos casos de cáncer, por lo tanto, hay que destinar cada vez más recursos humanos y económicos a los pacientes".

En la provincia de Cáceres, la AECC atendió a 3.145 personas, entre pacientes y familiares, de las que unas 320 eran de Plasencia, donde la asociación tiene una sede (en Sor Valentina Mirón), con tres profesionales, dos trabajadoras sociales y una psicóloga, para todo el área de salud.

Asociación Oncológica Extremeña

También con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha organizado actividades de sensibilización y concienciación para" acercar la información, visibilizar la realidad del cáncer y estar cerca de la ciudadanía".

Así, se van a instalar mesas informativas en Plasencia y otras localidades, donde "profesionales y personas voluntarias de AOEx ofrecerán información sobre prevención, detección precoz y los recursos que la entidad pone a disposición de las personas con cáncer y sus familias".

Las personas cuidadoras

La AOEx cuenta con 21 delegaciones distribuidas por la región y un total de 653 personas voluntarias. Precisamente, en este día mundial, ha querido "visibilizar a los cuidadores y cuidadoras, un pilar fundamental que a menudo permanece en un segundo plano" y, además, ha reafirmado su "compromiso de ofrecerles apoyo, orientación y espacios de respiro.

La asociación aboga por la prevención, la detección precoz y el acompañamiento integral y defiende "que nadie debería enfrentarse al cáncer en soledad. Porque estar cerca de las personas es estar cerca de la vida".