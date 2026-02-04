Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas

El 112 de Extremadura ha activado para este jueves la alerta naranja por lluvias en el norte de la región debido a la borrasca Leonardo y la Consejería de Educación ha decidido suspender las clases, incluyendo a Plasencia y su entorno. El resto de Extremadura estará en alerta amarilla. Ante estos avisos, el Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado cierres preventivos para este jueves.

Así, como viene siendo habitual en estas circunstancias, permanecerán cerrados los parques, así como los paseos del río, por riesgo de inundaciones debido al desembalse de la presa del Jerte, jardines y también las instalaciones deportivas, incluyendo la piscina bioclimática "para evitar desplazamientos".

Servicios de emergencia activos

A su vez, ante la situación de alerta, el gobierno local mantendrá activos, como recomienda el 112, a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a la Policía local y servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejado, muros en mal estado y áreas arboladas.

Altura del río Jerte, en el parque de La Isla de Plasencia. / CEDIDA

Precisamente, se aconseja restringir "el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo a la ciudadanía". En general, se recomienda a los ciudadanos "circular por las carreteras con la máxima precaución posible prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos".

Hasta las seis de la tarde

La alerta se extenderá desde las doce de la noche de este miércoles y hasta las seis de la tarde del jueves. Ante esto, el ayuntamiento ha difundido también una serie de recomendaciones a través de sus redes sociales, como evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas que puedan ser desplazados por el viento.

También aconseja a la población no acercarse a zonas arboladas, muros, cornisas o elementos inestables; extremar la precaución al conducir (reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad); mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.