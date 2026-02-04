Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Preocupación en Santa Bárbara

Prevención de incendios en una zona de viviendas irregulares en Plasencia: la asociación de afectados recomienda no participar en el proyecto

El colectivo considera que el plan "genera inseguridad jurídica para los propietarios y puede derivar en actuaciones administrativas no deseadas"

Insta a impulsar la regularización, que llevan años esperando, y llevar a cabo después las medidas frente al fuego

Plan de prevención de incendios en Santa Bárbara de Plasencia. La asociación de afectados recomienda no participar.

Plan de prevención de incendios en Santa Bárbara de Plasencia. La asociación de afectados recomienda no participar. / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Con asombro y preocupación. Así ha recibido la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia, que engloba a propietarios de viviendas en situación irregular en la sierra de Santa Bárbara, el anuncio del ayuntamiento de poner en marcha un plan de prevención de incendios en la sierra.

El edil de Medio Ambiente, José María Nisa, junto a responsables del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres y el plan Infoex de la Junta, han anunciado este lunes el proyecto, para el que se necesita la colaboración ciudadana.

Recopilación de información

Así, han explicado que necesitarán información de los propietarios sobre sus terrenos y parcelas para ayudarles e intervenir con el objetivo de intentar evitar que un hipotético fuego pudiera extenderse por la sierra y afectar a bienes, e incluso personas.

Edificaciones irregulares en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia.

Edificaciones irregulares en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. / Toni Gudiel

Inseguridad jurídica

Sin embargo, la asociación de Santa Bárbara considera que "la redacción de un plan de emergencias sobre terrenos y edificaciones que se encuentran en situación urbanística irregular genera inseguridad jurídica para los propietarios y puede derivar en actuaciones administrativas no deseadas".

Es decir, temen que esa información podría derivar en la apertura de nuevos expedientes de disciplina urbanística, cuando están inmersos en un proceso de regularización "desde hace más de cuatro años ante la Junta de Extremadura".

Veto a las reuniones

De esta forma, Nisa y los responsables de prevención y extinción de incendios han anunciado una reunión el 12 de febrero en la sala Verdugo con los propietarios de Santa Bárbara, pero la asociación "recomendará a sus asociados no asistir a las reuniones convocadas para la recopilación de datos sobre parcelas y edificaciones".

Cartel que reclama la regularización en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia.

Cartel que reclama la regularización en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. / Toni Gudiel

Señala el colectivo que la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), así como los procedimientos impulsados por la asociación, "tienen como objetivo dotar de cobertura legal a estos asentamientos y permitir que las actuaciones públicas se desarrollen con plenas garantías jurídicas".

A la espera de modificar el PGM

Por eso, entienden que "las medidas de prevención de incendios deben abordarse una vez culminado el proceso de regularización mediante la Modificación Puntual del Plan General de Plasencia, actualmente pendiente de la resolución ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura".

De hecho, el presidente del colectivo, Ladislao Granado y su asesor técnico, Juan Antonio Álvarez, han subrayado que hace ya ocho meses que se presentó la solicitud de modificación del PGM preceptiva y todavía no han recibido respuesta.

Primero, regularizar

Esto ocurrió en junio, aunque fue en octubre cuando la junta de gobierno del ayuntamiento aprobó el inicio de los trámites y la emisión de los informes necesarios a la Junta de Extremadura.

Noticias relacionadas y más

Así, lo que solicitan a las administraciones implicadas es que "prioricen la finalización de dicho procedimiento, de manera que los futuros planes de emergencia puedan desarrollarse con rigor, coordinación institucional y seguridad jurídica para todas las partes", una vez que las construcciones sean legalizadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
  2. Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
  3. Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
  4. Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
  5. Atropellan a una madre y su hija, cae un árbol sobre un coche y graniza, todo a la vez, en Plasencia
  6. Indemnización de 172.330,12 euros por la deficiente asistencia sanitaria a un paciente fallecido en Plasencia
  7. La concejala de Plasencia Isa Blanco deja de estar liberada y compatibilizará el ayuntamiento con la Asamblea
  8. Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono

Prevención de incendios en una zona de viviendas irregulares en Plasencia: la asociación de afectados recomienda no participar en el proyecto

Prevención de incendios en una zona de viviendas irregulares en Plasencia: la asociación de afectados recomienda no participar en el proyecto

La Asociación de Fundaciones de Extremadura otorga su máximo galardón a Paco Valverde, "impulsor" de la Fundación Placeat de Plasencia

La Asociación de Fundaciones de Extremadura otorga su máximo galardón a Paco Valverde, "impulsor" de la Fundación Placeat de Plasencia

Ya está abierta la oficina de atención a los afectados por el tornado de Plasencia, en la calle del Rey

Ya está abierta la oficina de atención a los afectados por el tornado de Plasencia, en la calle del Rey

Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado

Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado

Las guerreras K-Pop cuelgan el 'sold out' en el palacio de congresos de Plasencia y se aplaza la obra 'Pensionistas'

Las guerreras K-Pop cuelgan el 'sold out' en el palacio de congresos de Plasencia y se aplaza la obra 'Pensionistas'

Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza

Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza

Un equipo de 18 expertos prepara el estudio del terreno para mejorar la respuesta ante incendios en Plasencia y Malpartida

Un equipo de 18 expertos prepara el estudio del terreno para mejorar la respuesta ante incendios en Plasencia y Malpartida

Broche de oro de Atrium Musicae en Plasencia: las 450 localidades disponibles se han vendido

Broche de oro de Atrium Musicae en Plasencia: las 450 localidades disponibles se han vendido
Tracking Pixel Contents