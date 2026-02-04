Prevención de incendios en una zona de viviendas irregulares en Plasencia: la asociación de afectados recomienda no participar en el proyecto

Con asombro y preocupación. Así ha recibido la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia, que engloba a propietarios de viviendas en situación irregular en la sierra de Santa Bárbara, el anuncio del ayuntamiento de poner en marcha un plan de prevención de incendios en la sierra.

El edil de Medio Ambiente, José María Nisa, junto a responsables del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres y el plan Infoex de la Junta, han anunciado este lunes el proyecto, para el que se necesita la colaboración ciudadana.

Recopilación de información

Así, han explicado que necesitarán información de los propietarios sobre sus terrenos y parcelas para ayudarles e intervenir con el objetivo de intentar evitar que un hipotético fuego pudiera extenderse por la sierra y afectar a bienes, e incluso personas.

Edificaciones irregulares en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. / Toni Gudiel

Inseguridad jurídica

Sin embargo, la asociación de Santa Bárbara considera que "la redacción de un plan de emergencias sobre terrenos y edificaciones que se encuentran en situación urbanística irregular genera inseguridad jurídica para los propietarios y puede derivar en actuaciones administrativas no deseadas".

Es decir, temen que esa información podría derivar en la apertura de nuevos expedientes de disciplina urbanística, cuando están inmersos en un proceso de regularización "desde hace más de cuatro años ante la Junta de Extremadura".

Veto a las reuniones

De esta forma, Nisa y los responsables de prevención y extinción de incendios han anunciado una reunión el 12 de febrero en la sala Verdugo con los propietarios de Santa Bárbara, pero la asociación "recomendará a sus asociados no asistir a las reuniones convocadas para la recopilación de datos sobre parcelas y edificaciones".

Cartel que reclama la regularización en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia. / Toni Gudiel

Señala el colectivo que la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), así como los procedimientos impulsados por la asociación, "tienen como objetivo dotar de cobertura legal a estos asentamientos y permitir que las actuaciones públicas se desarrollen con plenas garantías jurídicas".

A la espera de modificar el PGM

Por eso, entienden que "las medidas de prevención de incendios deben abordarse una vez culminado el proceso de regularización mediante la Modificación Puntual del Plan General de Plasencia, actualmente pendiente de la resolución ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura".

De hecho, el presidente del colectivo, Ladislao Granado y su asesor técnico, Juan Antonio Álvarez, han subrayado que hace ya ocho meses que se presentó la solicitud de modificación del PGM preceptiva y todavía no han recibido respuesta.

Primero, regularizar

Esto ocurrió en junio, aunque fue en octubre cuando la junta de gobierno del ayuntamiento aprobó el inicio de los trámites y la emisión de los informes necesarios a la Junta de Extremadura.

Así, lo que solicitan a las administraciones implicadas es que "prioricen la finalización de dicho procedimiento, de manera que los futuros planes de emergencia puedan desarrollarse con rigor, coordinación institucional y seguridad jurídica para todas las partes", una vez que las construcciones sean legalizadas.