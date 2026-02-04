Vecinos de Ciudad Jardín de Plasencia, tras el paso del tornado: "Algunos seguros empiezan a racanear ahora"

Una vez pasado el "susto" del tornado que recorrió parte de Plasencia el pasado viernes, los vecinos de una de las zonas más afectadas, la urbanización de Ciudad Jardín, han comenzado a dar parte a sus seguros. Sin embargo, el presidente vecinal, Juan Benito, ha advertido que "algunos empiezan a racanear ahora".

Según Benito, apelan, sobre todo, a la velocidad del viento porque algunos cubren o no cubren los daños, a partir de 50 kilómetros por hora unos, y a partir de 80, 90 o 100, otros". Lo ha dicho durante una visita a la zona por parte del concejal de Interior, David Dóniga.

Zona catastrófica

El problema es que el ayuntamiento todavía no sabe el dato exacto por ninguna estación meteorológica de la Aemet captó el pico de vientos que se produjo el día 30, a partir de las cuatro de la tarde. Por eso, Protección Civil ha solicitado otras mediciones y datos de satélite.

Es fundamental para una posible solicitud de declaración de zona catastrófica, que es lo que desean los vecinos de Ciudad Jardín que ocurra porque, entonces, "las compañías de seguro se harían a un lado y sería el consorcio el que se haría cargo de todos los daños".

Fotogalería | Daños en la urbanización placentina Ciudad Jardín tras el paso del tornado / Toni Gudiel

Dónde reclamar ahora

Según el abogado Marcial Herrero, lo que deberían hacer los afectados, además de acudir a su seguro, es reclamar también al consorcio de compensación de seguros, que da cobertura a aquellos riesgos extraordinarios, no cubiertos por la póliza, y que estén recogidos en su normativa de aplicación, como terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos, según apunta Legalitas.

Además, se puede acudir a las ayudas extraordinarias que pudieran otorgar las distintas administraciones y, si la zona se declara catastrófica, se puede reclamar en base a lo que dispone el artículo 21.2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cedidas

Acudir a la oficina del ayuntamiento

En todo caso, lo primero que ha recomendado Benito a los vecinos afectados es que remitan toda la información de desperfectos a la oficina de atención ciudadana abierta por el ayuntamiento, bien en su sede, el retén de la Policía Local en la calle del Rey, o por correo electrónico a atencionemergencia@plasencia.es.

En la web del ayuntamiento, www.plasencia.es, también se ha colgado un modelo con la información necesaria, a completar por los damnificados.

Revisión de placas solares

Otra recomendación que ha hecho el ayuntamiento y ha transmitido Benito a los residentes de Ciudad Jardín es que revisen la instalación de las placas solares de sus viviendas para que "estén bien ancladas, si están simplemente puestas, y no están muy seguras, puede pasar lo que ha pasado ahora", que algunas salieron volando.

Así, llega ahora un momento de "reconstrucción", después de un episodio de fuerte viento que los vecinos de esta urbanización han vivido con "susto, la gente no sabía qué pasaba, qué no pasaba, y empezaron a mandar fotos al grupo de WhatsApp que tenemos los socios. La gente estaba asustada porque había muchos daños. Han llegado placas metálicas del aparcamiento del hospital, y ha chocado contra patios, han destrozado tuberías..."

Árboles, farolas, contenedores...

Pero además de viviendas, el tornado ha provocado destrozos en parques infantiles, al arrancar de cuajo varios árboles y también en algunas farolas y contenedores, que fueron desplazados o salieron volando.

El edil David Dóniga ha mostrado su apoyo a los vecinos y ha explicado que ha acudido a la urbanización "para hacer una evaluación de los trabajos que se han hecho durante estos días. Estamos revisando que se van haciendo las cosas" y también ha querido informar al presidente sobre la nueva oficina de atención y los pasos que deben seguir los afectados.