Efectos de la borrasca Leonardo
Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado
A las siete de la mañana, un campista ha avisado a los propietarios
La mayoría eran parejas con caravana y la mujer ha sido trasladada a una residencia de mayores
La borrasca Leonardo ha golpeado de lleno en el camping La Chopera, situado a unos dos kilómetros de Plasencia. Las continuas lluvias caídas durante la noche han provocado que el camping se inunde y los campistas que se encontraban alojados, unas diez personas, han tenido que salir de la instalación.
Según ha explicado un propietario, las precipitaciones han provocado la crecida de un arroyo que pasa por el camping y lo ha anegado.
Una mujer mayor
Un campista ha señalado que la cantidad de agua acumulada ha comenzado a aumentar progresivamente y, sobre las siete de la mañana, ha avisado a los propietarios del camping.
El ayuntamiento ha informado además de que la Policía Local ha procedido a evacuar a los campistas, entre ellos, "una mujer de 98 años, que los Servicios Sociales han ubicado en la residencia San Francisco".
Según ha explicado el intendente jefe, José Antonio Quijada, el desalojo se ha producido sobre las 8.45 horas y la mayoría de los campistas eran principalmente parejas con caravana, salvo la anciana, mayor de 90 años.
Los bomberos
Los bomberos del parque de la Diputación de Cáceres también ha acudido a la zona, donde el agua ya está bajando debido a que ha dejado de llover.
Ahora tocará realizar labores de limpieza y revisión de todos los daños materiales provocados por el agua.
Avenida de España
Por otro lado, las lluvias han provocado de nuevo grandes balsas de agua en la avenida de España y Martín Palomino, a la altura de la Renault y la rotonda de las cigüeñas y los puntos negros habituales.
Precisamente, esta semana, el presidente vecinal de Virgen de Guadalupe se quejaba de que el arroyo que pasa por la zona se desborda cada vez que llueve intensamente, como ha vuelto a ocurrir.
