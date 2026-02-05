Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado

La borrasca Leonardo ha golpeado de lleno en el camping La Chopera, situado a unos dos kilómetros de Plasencia. Las continuas lluvias caídas durante la noche han provocado que el camping se inunde y los campistas que se encontraban alojados, unas diez personas, han tenido que salir de la instalación.

Según ha explicado un propietario, las precipitaciones han provocado la crecida de un arroyo que pasa por el camping y lo ha anegado.

Agua a las puertas del camping La Chopera de Plasencia. / Toni Gudiel

Una mujer mayor

Un campista ha señalado que la cantidad de agua acumulada ha comenzado a aumentar progresivamente y, sobre las siete de la mañana, ha avisado a los propietarios del camping.

El ayuntamiento ha informado además de que la Policía Local ha procedido a evacuar a los campistas, entre ellos, "una mujer de 98 años, que los Servicios Sociales han ubicado en la residencia San Francisco".

El camping La Chopera de Plasencia, inundado. / Toni Gudiel

Según ha explicado el intendente jefe, José Antonio Quijada, el desalojo se ha producido sobre las 8.45 horas y la mayoría de los campistas eran principalmente parejas con caravana, salvo la anciana, mayor de 90 años.

Interior del camping La Chopera de Plasencia. / Toni Gudiel

Los bomberos

Los bomberos del parque de la Diputación de Cáceres también ha acudido a la zona, donde el agua ya está bajando debido a que ha dejado de llover.

Ahora tocará realizar labores de limpieza y revisión de todos los daños materiales provocados por el agua.

Avenida de España

Por otro lado, las lluvias han provocado de nuevo grandes balsas de agua en la avenida de España y Martín Palomino, a la altura de la Renault y la rotonda de las cigüeñas y los puntos negros habituales.

Precisamente, esta semana, el presidente vecinal de Virgen de Guadalupe se quejaba de que el arroyo que pasa por la zona se desborda cada vez que llueve intensamente, como ha vuelto a ocurrir.