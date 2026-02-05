Baches 'revientarruedas' en Plasencia: cada vez más profundos por las continuas lluvias

Conducir por las calles de Plasencia cada vez se parece más a participar en un rally. Las continuas lluvias de las últimas semanas han generado, por un lado, nuevos baches en las vías y, por otro, los que ya había han ganado en profundidad, con lo que los conductores se ven obligados a realizar maniobras para esquivarlos.

Quienes no lo consiguen o van despistados, acaban pasando por encima de los socavones, lo que ha provocado ya numerosas denuncias públicas por reventones de ruedas o golpes en el chasis del vehículo.

En calles y rotondas

No hay barrio de la ciudad que se libre de estos profundos baches. Así, como ejemplos, hay al menos cuatro en Cañada Real, junto al centro de salud de La Data; en Sor Valentina Mirón, Miralvalle, San Miguel, la ribera del río, el polígono de La Data o la avenida Felipe VI, entre la rotonda de Adolfo Suárez y Federico García Lorca, donde son de un tamaño considerable.

Pero quienes se están llevando la peor parte son las glorietas. Los baches se multiplican en las situadas en la avenida de Salamanca, el acceso a San Miguel por Gutiérrez Mellado o la plaza de San Calixto.

Fotogalería | Baches cada vez más profundos en Plasencia /

Algunos, peligrosos

Además, las lluvias han provocado un problema añadido, que los baches se llenan de agua, con lo que los conductores no pueden detectar su profundidad hasta que alguna rueda pasa por encima.

Ante esta situación, el ayuntamiento, en algunos casos, está optando por colocar conos sobre los baches para advertir de su peligro, e incluso se están bacheando los más peligrosos.

Sin fecha para asfaltar

Todo porque el plan de asfaltado todavía tardará unos meses en llevarse a cabo. En noviembre, la junta de gobierno aprobó un plan para el 2026, que llegará a un total de 12 calles y supondrá una inversión municipal cercana al millón de euros.

En diciembre, se nombró la dirección facultativa de las obras y se aprobó también la externalización de la coordinación de seguridad y salud. Sin embargo, los trabajos no han salido todavía a licitación.

Plan de asfaltado y bacheo

Según ha señalado la concejala delegada, Mayte Díaz, el pliego se encuentra en el trámite de fiscalización por parte de Intervención, a falta de un documento del departamento de Contrataciones. Una vez fiscalizado y garantizada su viabilidad económica, se aprobará ya por la junta de gobierno su licitación pública para que lo lleve a cabo alguna empresa y tendrá que pasar por los trámites de adjudicación y firma del contrato, antes del inicio de las obras.

Por otro lado, la concejalía ha gestionado también un acuerdo marco para un plan de bacheo por dos años, prorrogables. Según Díaz, una empresa entregó ya el acuerdo el año pasado y se está elaborando el pliego administrativo para sacarlo también a licitación cuando esté fiscalizado