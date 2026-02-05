Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Consecuencias de la borrasca

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia

No se han producido daños personales y los servicios municipales actúan para retirar los cascotes

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia.

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia. / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Además, de la inundación, que ha obligado a desalojar el camping La Chopera de Plasencia, la borrasca Leonardo ha provocado un derrumbe en una vivienda en ruinas de la calle San Julián, en el barrio de Río Jerte.

Según han explicado este jueves el edil de Interior, David Dóniga y el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, las lluvias han provocado que se derrumbara "un muro de tierra", que hacía de pared de la vivienda, deshabitada porque estaba en ruinas.

Derrumbe del muro de una casa en ruinas en Plasencia.

Derrumbe del muro de una casa en ruinas en Plasencia. / CEDIDA

Cascotes en medio

Sin embargo, los cascotes han caído en medio de la calle, muy estrecha y han tapado el acceso a otra vivienda. Por eso, los servicios municipales se han desplazado hasta la zona para limpiarla y retirar las piedras lo antes posible.

Esto ha obligado también a cortar la calle mientras se desarrollan los trabajos.

Actuación tras el derrumbe del muro de una casa en ruinas en Plasencia.

Actuación tras el derrumbe del muro de una casa en ruinas en Plasencia. / Toni Gudiel

Colonia de Guadalupe

En cuanto al resto de incidencias, ambos han apuntado que se han producido balsas de agua en "lugares habituales y localizados", como las avenidas Martín Palomino y España, especialmente en la rotonda de las cigüeñas, el acceso a la Renault y el hotel Los Álamos y la colonia de Guadalupe, por la existencia de un arroyo.

Los vecinos ya han denunciado que se anega la zona cada vez que llueve y, en este sentido, Quijada ha subrayado que "habrá que hacer actuación importante en la colonia, una gran canalización", debido a los constantes desbordamientos".

Vídeo | Inundaciones en la colonia de Guadalupe de Plasencia

Vídeo | Inundaciones en la colonia de Guadalupe de Plasencia

Toni Gudiel

Revisión de viviendas

"Confiemos en que el temporal vaya remitiendo y la sucesión de alertas", ha indicado Quijada. "Teníamos claro que la noche podía ser comprometida".

Rama caída en la calle Juan de Loaisa de Plasencia.

Rama caída en la calle Juan de Loaisa de Plasencia. / CEDIDA

Del mismo modo, ha explicado que la Policía Local está recorriendo viviendas situadas en las proximidades del río Jerte para evitar problemas y "está todo controlado".

Noticias relacionadas y más

El viento también ha provocado la caída de ramas de árboles en varios puntos de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
  2. Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
  3. Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
  4. Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
  5. Indemnización de 172.330,12 euros por la deficiente asistencia sanitaria a un paciente fallecido en Plasencia
  6. Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
  7. Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono
  8. Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia

Un total de 25 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado

Baches 'revientarruedas' en Plasencia: cada vez más profundos por las continuas lluvias

Baches 'revientarruedas' en Plasencia: cada vez más profundos por las continuas lluvias

Las mujeres vuelven a elevar el paro en enero en Plasencia, aunque sigue por debajo que hace un año

Las mujeres vuelven a elevar el paro en enero en Plasencia, aunque sigue por debajo que hace un año

Día mundial contra el cáncer en Plasencia: "Hay que investigar y hay que seguir peleando"

Día mundial contra el cáncer en Plasencia: "Hay que investigar y hay que seguir peleando"

Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas

Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas

Sin cartas, fibra óptica ni recibos de agua en Oliva de Plasencia por no tener numeradas las viviendas

Sin cartas, fibra óptica ni recibos de agua en Oliva de Plasencia por no tener numeradas las viviendas

Detenida una pareja en Malpartida de Plasencia por cultivar 446 plantas de marihuana y por fraude eléctrico

Detenida una pareja en Malpartida de Plasencia por cultivar 446 plantas de marihuana y por fraude eléctrico
Tracking Pixel Contents