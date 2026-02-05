'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia.

Además, de la inundación, que ha obligado a desalojar el camping La Chopera de Plasencia, la borrasca Leonardo ha provocado un derrumbe en una vivienda en ruinas de la calle San Julián, en el barrio de Río Jerte.

Según han explicado este jueves el edil de Interior, David Dóniga y el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, las lluvias han provocado que se derrumbara "un muro de tierra", que hacía de pared de la vivienda, deshabitada porque estaba en ruinas.

Derrumbe del muro de una casa en ruinas en Plasencia. / CEDIDA

Cascotes en medio

Sin embargo, los cascotes han caído en medio de la calle, muy estrecha y han tapado el acceso a otra vivienda. Por eso, los servicios municipales se han desplazado hasta la zona para limpiarla y retirar las piedras lo antes posible.

Esto ha obligado también a cortar la calle mientras se desarrollan los trabajos.

Actuación tras el derrumbe del muro de una casa en ruinas en Plasencia. / Toni Gudiel

Colonia de Guadalupe

En cuanto al resto de incidencias, ambos han apuntado que se han producido balsas de agua en "lugares habituales y localizados", como las avenidas Martín Palomino y España, especialmente en la rotonda de las cigüeñas, el acceso a la Renault y el hotel Los Álamos y la colonia de Guadalupe, por la existencia de un arroyo.

Los vecinos ya han denunciado que se anega la zona cada vez que llueve y, en este sentido, Quijada ha subrayado que "habrá que hacer actuación importante en la colonia, una gran canalización", debido a los constantes desbordamientos".

Toni Gudiel

Revisión de viviendas

"Confiemos en que el temporal vaya remitiendo y la sucesión de alertas", ha indicado Quijada. "Teníamos claro que la noche podía ser comprometida".

Rama caída en la calle Juan de Loaisa de Plasencia. / CEDIDA

Del mismo modo, ha explicado que la Policía Local está recorriendo viviendas situadas en las proximidades del río Jerte para evitar problemas y "está todo controlado".

El viento también ha provocado la caída de ramas de árboles en varios puntos de la ciudad.