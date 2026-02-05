Evolución del mercado laboral
Las mujeres vuelven a elevar el paro en enero en Plasencia, aunque sigue por debajo que hace un año
Ha subido en 68 personas, de las que 59 fueron féminas y 9, hombres
David Dóniga señala que es un alza habitual ese mes, pero hay 286 desempleados menos que en 2025
Plasencia cerró el 2025 con el mejor dato de paro de los últimos diez años. En enero, ha vuelto a subir, como ha ocurrido en general en Extremadura, sobre todo, por la finalización de la campaña navideña, y, en la capital del Jerte, son las mujeres mayoritariamente las que han vuelto a quedarse sin trabajo.
A nivel general, el desempleo ha subido en un total de 68 personas, de las que 59 eran mujeres y 9, hombres. A final de mes, eran 2.608 las personas que se encontraban en las listas del paro.
"Ligero" aumento
No obstante, el dato es mejor que el de hace un año porque, en enero del 2025, el número de desempleados era de 2.894, es decir, 286 personas más, según recoge el Observatorio de Empleo de Extremadura.
El primer teniente de alcalde del ayuntamiento, David Dóniga, ha realizado un análisis de esta evolución del desempleo en la ciudad y ha calificado de "ligero" el aumento del paro con respecto a diciembre. Además, ha apuntado que se trata de un alza "habitual cada año por la finalización de la campaña de Navidad", por lo que "no debe interpretarse como un retroceso estructural".
Descenso en los últimos años
Sobre la evolución del desempleo en los últimos años, ha destacado que, "en el año 2022, el paro superaba las 3.600 personas, mientras que en el 2024 eran alrededor de 3.100". Ante esto, la cifra de 2.608 personas desempleadas "supone una reducción de más de 1.000 desempleados en los últimos cuatro años, reflejando una tendencia clara de mejora".
Además, Dóniga ha puesto de manifiesto que, "aunque enero suele subir respecto a diciembre, en comparación con enero de años anteriores, el desempleo sigue a la baja, consolidando una recuperación sostenida del mercado laboral local".
Por eso, ha hecho hincapié en que "el leve repunte mensual es temporal y no frena la tendencia histórica de descenso del paro".
- Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
- Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
- Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
- Indemnización de 172.330,12 euros por la deficiente asistencia sanitaria a un paciente fallecido en Plasencia
- Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
- Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento