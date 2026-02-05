Las mujeres vuelven a elevar el paro en enero en Plasencia, aunque sigue por debajo que hace un año

Plasencia cerró el 2025 con el mejor dato de paro de los últimos diez años. En enero, ha vuelto a subir, como ha ocurrido en general en Extremadura, sobre todo, por la finalización de la campaña navideña, y, en la capital del Jerte, son las mujeres mayoritariamente las que han vuelto a quedarse sin trabajo.

A nivel general, el desempleo ha subido en un total de 68 personas, de las que 59 eran mujeres y 9, hombres. A final de mes, eran 2.608 las personas que se encontraban en las listas del paro.

"Ligero" aumento

No obstante, el dato es mejor que el de hace un año porque, en enero del 2025, el número de desempleados era de 2.894, es decir, 286 personas más, según recoge el Observatorio de Empleo de Extremadura.

Comercios de la calle del Sol de Plasencia, durante la campaña navideña. / Toni Gudiel

El primer teniente de alcalde del ayuntamiento, David Dóniga, ha realizado un análisis de esta evolución del desempleo en la ciudad y ha calificado de "ligero" el aumento del paro con respecto a diciembre. Además, ha apuntado que se trata de un alza "habitual cada año por la finalización de la campaña de Navidad", por lo que "no debe interpretarse como un retroceso estructural".

Descenso en los últimos años

Sobre la evolución del desempleo en los últimos años, ha destacado que, "en el año 2022, el paro superaba las 3.600 personas, mientras que en el 2024 eran alrededor de 3.100". Ante esto, la cifra de 2.608 personas desempleadas "supone una reducción de más de 1.000 desempleados en los últimos cuatro años, reflejando una tendencia clara de mejora".

Además, Dóniga ha puesto de manifiesto que, "aunque enero suele subir respecto a diciembre, en comparación con enero de años anteriores, el desempleo sigue a la baja, consolidando una recuperación sostenida del mercado laboral local".

Por eso, ha hecho hincapié en que "el leve repunte mensual es temporal y no frena la tendencia histórica de descenso del paro".