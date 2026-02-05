Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Incidencias por la borrasca

Los paseos del río de Plasencia, inundados por la crecida del río y el arroyo La Pardalilla, desbordado

El desembalse de la presa ha provocado que aumente el caudal de agua del Jerte a su paso por la ciudad

Video | Desbordamiento arroyo La Pardalilla de Plasencia

Video | Desbordamiento arroyo La Pardalilla de Plasencia

Cedido

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

La previsión del Ayuntamiento de Plasencia de cerrar los paseos del río -además de los parques y jardines- ante la alerta meteorológica por la borrasca Leonardo ha evitado daños a la población, ya que la crecida del río Jerte ha provocado que se inunden los paseos en algunos tramos.

El desembalse de la presa del Jerte por las lluvias caídas en las últimas semanas, no solo en Plasencia sino en toda la zona norte por la que discurre el río, ha hecho que aumente el caudal y no hay más que asomarse al puente Viejo para ver los paseos anegados.

Paseo del río de Plasencia, inundado.

Paseo del río de Plasencia, inundado. / Toni Gudiel

Desembalse de la presa

También el desembalse y la consiguiente crecida del río ha sido la responsable de la inundación del camping La Chopera, donde han tenido que ser desalojadas 25 personas, un total de 12 campistas, entre ellos una mujer de 98 años, y el resto, trabajadores y familiares de estos, según ha apuntado la Guardia Civil.

Desembalse de la presa del río Jerte, en Plasencia.

Desembalse de la presa del río Jerte, en Plasencia. / Toni Gudiel

Además, el ayuntamiento ha señalado que se ha producido el desbordamiento del arroyo La Pardalilla, situado en la colonia de Guadalupe y los servicios municipales han procedido a la limpieza necesaria para encauzarlo de nuevo.

Arroyo La Pardalilla, en Plasencia, desbordado.

Arroyo La Pardalilla, en Plasencia, desbordado. / Ayuntamiento de Plasencia

Derrumbe de un muro y balsas

A esto se ha sumado el derribo de un muro de una casa en ruinas situada en la calle San Julián de Plasencia y a numerosas balsas de agua, sobre todo en las avenidas de España y Martín Palomino, y la caída de ramas de árboles.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y los servicios municipales continúan en alerta ante próximas consecuencias de la borrasca, ya que la alerta meteorológica se extiende hasta las seis de la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Brasero sobre Plasencia: 'Puede haber sido un frente de racha, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora
  2. Un tornado sorprende a Plasencia y provoca daños en decenas de vehículos, viviendas y caída de árboles
  3. Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
  4. Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
  5. Indemnización de 172.330,12 euros por la deficiente asistencia sanitaria a un paciente fallecido en Plasencia
  6. Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
  7. Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono
  8. Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento

Los paseos del río de Plasencia, inundados por la crecida del río y el arroyo La Pardalilla, desbordado

Los paseos del río de Plasencia, inundados por la crecida del río y el arroyo La Pardalilla, desbordado

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia

'Leonardo' derriba el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián de Plasencia

Un total de 25 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado

Baches 'revientarruedas' en Plasencia: cada vez más profundos por las continuas lluvias

Baches 'revientarruedas' en Plasencia: cada vez más profundos por las continuas lluvias

Las mujeres vuelven a elevar el paro en enero en Plasencia, aunque sigue por debajo que hace un año

Las mujeres vuelven a elevar el paro en enero en Plasencia, aunque sigue por debajo que hace un año

Día mundial contra el cáncer en Plasencia: "Hay que investigar y hay que seguir peleando"

Día mundial contra el cáncer en Plasencia: "Hay que investigar y hay que seguir peleando"

Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas

Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas

Sin cartas, fibra óptica ni recibos de agua en Oliva de Plasencia por no tener numeradas las viviendas

Sin cartas, fibra óptica ni recibos de agua en Oliva de Plasencia por no tener numeradas las viviendas
Tracking Pixel Contents