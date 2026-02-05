Incidencias por la borrasca
Los paseos del río de Plasencia, inundados por la crecida del río y el arroyo La Pardalilla, desbordado
El desembalse de la presa ha provocado que aumente el caudal de agua del Jerte a su paso por la ciudad
La previsión del Ayuntamiento de Plasencia de cerrar los paseos del río -además de los parques y jardines- ante la alerta meteorológica por la borrasca Leonardo ha evitado daños a la población, ya que la crecida del río Jerte ha provocado que se inunden los paseos en algunos tramos.
El desembalse de la presa del Jerte por las lluvias caídas en las últimas semanas, no solo en Plasencia sino en toda la zona norte por la que discurre el río, ha hecho que aumente el caudal y no hay más que asomarse al puente Viejo para ver los paseos anegados.
Desembalse de la presa
También el desembalse y la consiguiente crecida del río ha sido la responsable de la inundación del camping La Chopera, donde han tenido que ser desalojadas 25 personas, un total de 12 campistas, entre ellos una mujer de 98 años, y el resto, trabajadores y familiares de estos, según ha apuntado la Guardia Civil.
Además, el ayuntamiento ha señalado que se ha producido el desbordamiento del arroyo La Pardalilla, situado en la colonia de Guadalupe y los servicios municipales han procedido a la limpieza necesaria para encauzarlo de nuevo.
Derrumbe de un muro y balsas
A esto se ha sumado el derribo de un muro de una casa en ruinas situada en la calle San Julián de Plasencia y a numerosas balsas de agua, sobre todo en las avenidas de España y Martín Palomino, y la caída de ramas de árboles.
La Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y los servicios municipales continúan en alerta ante próximas consecuencias de la borrasca, ya que la alerta meteorológica se extiende hasta las seis de la tarde.
