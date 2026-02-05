Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones

Acumulación de basuras, que provoca la falta de drenaje y, como consecuencia de esta, inundaciones. Es lo que está pasando en Plasencia, en el entorno de las vías del tren y ha llevado al ayuntamiento a realizar una petición de urgencia a ADIF para su limpieza.

Según ha explicado el gobierno local, la acumulación de residuos en las vías ferroviarias está provocando "inundaciones, daños en infraestructuras y riesgos para la seguridad de vecinos y usuarios". Por eso, se ha solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Transportes "la limpieza y el mantenimiento urgente de las inmediaciones de la estación de tren y de las vías ferroviarias".

Basuras próximas a las vías del tren, en Plasencia. / Ayuntamiento de Plasencia

Riesgos de la falta de limpieza

El ayuntamiento ha advertido de la "grave situación de deterioro detectada en la zona" y de la "importante acumulación de cascotes y residuos, un problema que está impidiendo el correcto drenaje de las aguas pluviales y provocando inundaciones recurrentes y daños en áreas cercanas".

Así se lo ha transmitido por escrito el primer teniente de alcalde, David Dóniga, al gerente del área de construcción de Extremadura de ADIF. Según ha señalado el ayuntamiento, esta situación no solo afecta a la infraestructura ferroviaria, sino que también "supone un riesgo para la seguridad de los vecinos de la zona, provocando importantes inundaciones en empresas cercanas".

Las peticiones a ADIF

Junto a la solicitud, el consistorio ha remitido material fotográfico que documenta el estado actual de las vías y sus alrededores, con el objetivo de que ADIF pueda "valorar la urgencia de la intervención".

El ayuntamiento reclama "no solo una actuación inmediata de limpieza y mantenimiento, sino también la implantación de medidas preventivas que eviten la acumulación de residuos en el futuro y garanticen la correcta evacuación de aguas".

El gobierno local ha mostrado su disposición a colaborar y confía en una respuesta rápida por parte de ADIF ante una situación que requiere "una solución urgente".

Fotogalería | Imágenes del río Jerte en Plasencia / Toni Gudiel

Otras incidencias de la jornada

Precisamente, el ayuntamiento ha apuntado que la falta de mantenimiento y limpieza y los consiguientes problemas de drenaje son parte del motivo de las constantes inundaciones en la zona de la Renault, en Martín Palomino, y aledaños, que este jueves se han vuelto a producir por el paso de la borrasca Leonardo.

También se ha derrumbado el muro de una casa en ruinas en la calle San Julián y se han anegado los paseos del río, pero la consecuencia más importante de las lluvias, tanto en Plasencia como en la zona norte, ha sido la inundación del camping La Chopera, que ha obligado a desalojar a unas 25 personas, entre campistas, trabajadores y familiares, entre ellos, una mujer de 98 años, que ha sido trasladada a la residencia San Francisco.