Toda la programación del Carnaval de Plasencia: ocho comparsas, nuevo recorrido y tres días de actividades.

El Ayuntamiento de Plasencia y la Asociación Carnavalera Placentina han dado a conocer este jueves casi todos los detalles de la programación prevista para los próximos Carnavales en Plasencia. Casi porque algunos como los disfraces los mantienen en secreto para sorprender al público que acuda al desfile, el próximo 14 de febrero.

Lo que han anunciado es que habrá tres días de actividades, el viernes 13, el sábado 14 y el miércoles 18 y, este año, saldrán ocho comparsas, en torno a 500 personas, que realizarán un recorrido nuevo.

El nuevo recorrido

Como ha explicado una de las representantes de las comparsas, Letizia Izquierdo, el desfile comenzará a las 16.30 horas desde la puerta del parque de Los Pinos y discurrirá por la avenida de la Hispanidad, avenida Juan Carlos I y calle del Rey para llegar a la plaza Mayor y salir por la calle Talavera hacia la avenida Alfonso VIII, avenida de La Salle, Virgen del Puerto y finalizar en el parque de La Coronación.

El nuevo recorrido del desfile del Carnaval de Plasencia. / Asociación Carnavalera Placentina

Habrá un tramo sin sonido, casi al final, entre el cruce de la avenida de La Salle con la plaza de San Calixto y la esquina de la universidad con la avenida Virgen del Puerto.

Las comparsas

En cuanto a las comparsas que participarán, serán las de Los Indomables, Dulce Chacón, Al Fondo y Sitio, La Unión Hace la Juerga, Losan, Los Apañados, La Última y Nos Vamos e Inmigrantes. Jaleo Fino no podrá salir este año.

Izquierdo ha señalado que cada año se van animando más personas, pero muchas preguntan cuando ya queda poco tiempo para desfilar y "tenemos que decirles que no porque tenemos un seguro, que ya está contratado".

Por eso, ha animado a crear una nueva comparsa: "No tenemos ningún inconveniente las demás comparsas y la asociación en ayudarles y decirles cómo deben hacer para poder salir. En las actuales, ya somos muchísima gente, estamos muy completas".

El desfile de Carnaval de Plasencia, en imágenes / Toni Gudiel

La Coronación

El parque de La Coronación será de nuevo el centro neurálgico de las actividades de Carnaval en Plasencia. Allí se instalará una carpa y, después del desfile del sábado, sobre las 20.30 horas, habrá animación musical, con DJ Hurdano hasta las 23.30 horas y, desde esta hora y hasta las dos de la madrugada, estará el DJ Víctor Montero.

Fiesta infantil y pregón

No obstante, la programación comenzará el viernes 13, con una fiesta infantil en la misma carpa de La Coronación, a partir de las 18.30 horas, animada por Paco Santos. Después, tendrá lugar el pregón, que dará la comparsa La Unión hace la juerga, como homenaje a Pedro Díaz, componente del grupo, gran carnavalero y fallecido el año pasado.

Santos Music volverá a encargarse de la animación, a partir de las nueve de la noche.

Entierro de la sardina

Para terminar la celebración, el miércoles 18 tendrá lugar el Entierro de la Sardina. El edil de Festejos, David Dóniga, ha destacado que se repetirá el modelo de concentrarlo en el parque de La Coronación porque "el año pasado funcionó muy bien y a todo el mundo le gustó bastante".

Comenzará a las 19.30 horas, con desfile y quema de la sardina y, después, habrá una degustación con sardinas donadas por el ayuntamiento y ambiente festivo a cargo de los bares del parque.

El cartel de la programación del Carnaval de Plasencia 2026. / Asociación Carnavalera Placentina

Colaboradores

La asociación carnavalera ha querido agradecer su colaboración a los hosteleros y a la Concejalía de Festejos, con la que mantienen un contacto constante y ha invitado "a toda ciudadanía a disfrutar de un carnaval seguro, participativo y lleno de alegría".

Ha destacado también la participación de los servicios de emergencia, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja para "garantizar el correcto desarrollo de todos los actos programados".

Por su parte, Dóniga ha hecho hincapié en el trabajo de la asociación carnavalera: "Solo tengo palabras de agradecimiento a las personas que, año tras año, han ido mejorando y dando vida de nuevo a este Carnaval".