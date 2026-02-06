Esto es lo que cuesta rajarle la rueda a un coche en Plasencia: condenado a pagar 564,50 euros a su propietaria

Un hombre tendrá que pagar a una mujer un total de 564,50 euros por haber rajado una rueda de su vehículo cuando estaba aparcado en la avenida Cañada Real de Plasencia.

Sucedió a pleno día, a las 9.45 horas del martes 11 de febrero del 2025. El acusado recurrió la sentencia del tribunal de primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia y, ahora, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado la condena por un delito leve de daños.

Gasto de reparación y taxi

Según recoge la sentencia de la Audiencia, el acusado "pinchó de manera intencionada la rueda delantera derecha del vehículo" de la mujer, que se gastó 18 euros en reparar los daños y otros 6,50 euros en un taxi que tuvo que coger al no poder disponer del coche.

El fallo del juzgado de instrucción, confirmado ahora por el órgano judicial provincial, ha condenado al hombre a una pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, es decir, 540 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, tendrá que indemnizar a la mujer con otros 24,50 euros.

El recurso

El condenado, que no tienen antecedentes penales, recurrió la primera sentencia alegando que no conocía de nada a la mujer, razón por la que "no existía motivo alguno para que se produjeran los daños".

Audiencia Provincial de Cáceres, que ha ratificado la condena de un juzgado placentino. / SILVIA SÁNCHEZ

Además, esgrimió que no había quedado acreditado que fuera el autor de los hechos, sino únicamente" que se encontraba junto a la rueda" y que el vehículo fue revisado por la denunciante sin encontrar desperfecto alguno, "pudiendo circular sin problema hasta la mañana siguiente". También consideró desproporcionada la pena.

La respuesta de la Audiencia

Ante estos argumentos, la Audiencia Provincial ha indicado en su sentencia que el acusado "estaba agachado junto a la rueda que luego resultó dañada, portando una bolsa de plástico donde había introducido una herramienta de color negro -posiblemente un destornillado, punzón o pieza similar-, sin causa que justificara tan anómalo comportamiento".

Además, la mujer comprobó al llegar al garaje de su casa "que la rueda manipulada por el acusado había perdido presión y, al día siguiente, que estaba pinchada".

No se conocían

Explica además que "es justamente esa falta de relación denunciante-denunciado la que da visos de credibilidad a la versión de la víctima, al no existir una falta de credibilidad subjetiva derivada de las relaciones denunciante-denunciado o un ánimo espurio que nos hiciera dudar de su versión. Los motivos que el condenado en la instancia le llevaron a pinchar la rueda de (la mujer) solo él los conoce", señala.

Respecto a la proporcionalidad de la multa, afirma la Audiencia que una pena total de multa de 540 euros es "apropiado para una conducta delictiva, existiendo infracciones administrativas, incluso en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, que contemplan multas muy superiores".