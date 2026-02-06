Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa PASARELA de la Junta

Formación ajustada a la demanda en Plasencia: Pymecon prepara a soldadores y caldereros

La federación regional de la construcción enseña a doce desempleados, que recibirán un mes de contenidos teóricos y nueve prácticos

Formación ajustada a la demanda en Plasencia, en Pymecon.

/ Pymecon

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Mientras las escuelas profesionales continúan desarrollando su método formativo, con más o menos éxito según las ediciones, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción y Afines de Extremadura, Pymecon, se ha sumado al programa PASARELA de la Junta de Extremadura para ofrecer en Plasencia formación ajustada a la demanda empresarial.

Así, en su sede de la avenida Calvo Sotelo ha comenzado a impartir formación para preparar a soldadores y caldereros para soldeo TIG semiautomática y electrodo revestido.

Diez hombres y dos mujeres

Un total de 12 desempleados, diez hombres y dos mujeres, elegidos tras un proceso de selección con casi 50 aspirantes, tendrán la oportunidad, combinando formación teórica y práctica en cinco empresas, "de aprender un oficio con posibilidades de contratación, ha destacado la federación.

Durante la etapa formativa inicial en la sede de Pymecon, los elegidos tendrán derecho a percibir una beca por la asistencia al proyecto, desde el 29 de enero hasta el 27 de febrero.

Nueve meses de práctica

Será la fase teórica porque, después, pasarán a la formación práctica en taller y, a continuación, a una formación remunerada en las empresas participantes. La duración total de la formación será de diez meses, en los que "tendrán la oportunidad de labrarse un futuro profesional de la mano de Pymecon".

Según explica el Sexpe, la finalidad del Programa de Acciones Sectoriales de Aprendizaje y Recualificación Laboral, PASARELA, en la Empresa consiste en "proporcionar un itinerario formativo conducente a la obtención de un certificado profesional o de contenidos autorizados por el SEXPE para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas participantes y responder principalmente a necesidades de empresas de sectores económicos estratégicos".

Siete contratos

Respecto a la última escuela profesional en el ayuntamiento, tras la afirmación de su coordinadora de que todo el alumnado que terminó con valoración positiva había renunciado a un empleo, el ayuntamiento ha hecho una serie de consideraciones.

Alumnos de la escuela profesional actualmente en marcha en Plasencia.

/ Toni Gudiel

Ha señalado que, del total de las tres categorías profesionales, con 12 alumnos cada una, siete cuentan actualmente con contratos en firme. Además, según ha apuntado, dos participantes se incorporaron al mercado laboral por iniciativa propia, sin mediación directa del programa.

A su vez, en el proceso de intermediación llevado a cabo con empresas colaboradoras se registraron "solo tres rechazos a las ofertas laborales planteadas".

Por lo tanto, el gobierno local ha subrayado que "el porcentaje de inserción laboral es elevado" y el número de rechazos, "limitado en relación con el total".

TEMAS





