Lavandería del hospital de Plasencia: la Junta decide cerrarla y una trabajadora sufre un accidente en una mano

Dos circunstancias, relacionadas con la lavandería del hospital Virgen del Puerto de Plasencia, han coincidido este viernes. Por un lado, un accidente de una trabajadora, que ha visto cómo una de sus manos quedaba atrapada en una máquina y, por otro, la decisión de la Junta de Extremadura de cerrar el servicio temporalmente.

Respecto al accidente laboral, lo ha denunciado el sindicato CCOO. La sección sindical de CCOO del área de salud ha explicado que una mano de la mujer ha quedado atrapada entre unos rodillos de una máquina, denominada calandra, que "es la que plancha y dobla la lencería hospitalaria".

Máquina antigua

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha señalado que la máquina tiene 30 años y "ha sufrido un fallo en su sistema, que la gerencia ya está investigando". Además, ya está adjudicado su reemplazo, que será "próximamente, en cuanto la empresa adjudicataria disponga del nuevo equipo".

Por otro lado, ha destacado que la trabajadora "se encuentra en buen estado".

Cedido

Riesgo por la cubierta

Para CCOO, este accidente "se suma a otros anteriores" y al "desprendimiento de una cubierta del tejado" por el tornado que tuvo lugar el pasado viernes. Según ha criticado, la cubierta se volvió a colocar el sábado por el servicio de mantenimiento, pero "aumentó el número de goteras y charcos dentro de la lavandería", lo que "agrava el riesgo de deslizamientos del personal, de riesgo eléctrico y de humedades con crecimiento de mohos".

Para CCOO, estos hechos ponen de manifiesto que "la situación está empeorando. No funciona la torre de refrigeración y el verano se hace insoportable; faltan vestuarios para el personal masculino; hay goteras cuando llueve; máquinas que no funcionan adecuadamente o sencillamente han dejado de funcionar…"

Remodelación integral

En su opinión, la solución pasa por "una remodelación integral del servicio y dejar de poner en riesgo la salud de sus trabajadoras y trabajadores. La triste realidad es que, hasta la fecha, solo existe el anuncio de la dirección de que se instalarán dos nuevas máquinas de lavar en los próximos meses para atender al volumen de ropa que se lava en este hospital".

Cubos para las goteras de la lavandería del hospital de Plasencia. / Fotodenuncia Plasencia

Reparación del tejado

Como respuesta, la Consejería ha anunciado que está prevista "la ejecución de una obra integral destinada a la reparación completa del tejado y de los espacios afectados por las fuertes rachas de viento del pasado viernes y que han continuado durante toda la semana".

Según ha apuntado, "las intensas lluvias de estos días han agravado la aparición de goteras", por lo que, este jueves, se decidió "cerrar temporalmente el servicio de lavandería", que realizará una empresa externa.

Esta medida "se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas permitan realizar una valoración exhaustiva y acometer las reparaciones necesarias".