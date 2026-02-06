El PSOE de Plasencia urge las obras de Martín Palomino y la Junta dice que debe aprobarlas el nuevo gobierno

La situación de las avenidas Martín Palomino y España en las últimas semanas debido a las balsas de agua e inundaciones cuando llueve con fuerza ha llevado al PSOE de Plasencia a exigir a la Junta de Extremadura la licitación urgente de las obras de adecuación.

La administración regional ha replicado que lo tiene todo listo y las obras se habrían licitado si el PSOE hubiera permitido aprobar los presupuestos del 2026 porque estaba incluida la partida necesaria. Ahora, habrá que esperar a la formación del nuevo gobierno regional para hacerlo.

Exigencia al Gobierno de España

Por un lado, el PSOE ha querido alzar la voz ante la situación "insostenible" de las avenidas. El partido ha afirmado que "es indignante ver cómo, una vez más, estas vías se transforman en un mar de agua inaccesible, impidiendo que los ciudadanos y trabajadores de Plasencia puedan llegar a sus sedes laborales. Esta situación es decadente y no admite más demoras".

Por eso, ha pedido públicamente "al Gobierno de España, que le exija al Gobierno de María Guardiola que cumpla con sus obligaciones administrativas y se ponga manos a la obra. Los ciudadanos no vivimos de decretos ni de transferencias en el papel, vivimos de realidades".

El PSOE urge las obras de Martín Palomino y la Junta dice que debe aprobarlas el nuevo gobierno. / Toni Gudiel

Financiación

Así, el partido ha subrayado que "el Real Decreto ya está aprobado y publicado y el Ministerio ya cumplió con la transferencia de 0,5 millones de euros en diciembre (correspondiente a 2025), dejando listos los 5,5 millones de euros para 2026", pero "esto no es suficiente si el dinero no se traduce en obras".

Dado que el siguiente trámite es la licitación de los trabajos, que debe realizar la Junta, el PSOE ha criticado que "eso está ahora mismo en los despachos de María Guardiola".

Negociaciones PP-Vox

De esta forma, ha aprovechado para criticar la situación actual: "Desde el PSOE de Plasencia denunciamos que nuestra ciudad no puede seguir paralizada mientras la Junta de Extremadura se pierde en negociaciones políticas con Vox. Los placentinos estamos sufriendo las desgracias de un Gobierno Regional que está más preocupado por sus pactos con Vox que por solucionar los problemas de infraestructura que hunden nuestra poca actividad económica cada vez que llueve".

Por todo, ha exigido que "se pongan manos a la obra de inmediato. Extremadura no puede seguir paralizada y Plasencia no puede seguir con esta carretera en este estado tercermundista. Basta de excusas: licitación y obras ya".

Todo ultimado en la Junta

Como respuesta, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha apuntado que "la Junta de Extremadura tiene el expediente ultimado y en disposición de licitar la obra, que ya estaría licitada si el PSOE hubiera permitido la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026, donde se recoge esta actuación".

Además, ha advertido de que "se trata de una obra con un contrato sujeto a regulación armonizada", por lo que la debe aprobar "el Gobierno extremeño salido de las últimas elecciones", lo que no será posible hasta que se forme.