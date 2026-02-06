El río se desborda en La Chopera de Plasencia y el camping evacuado ya está libre de agua

Continúa la crecida del río Jerte a su paso por Plasencia, cargado de las aguas del valle que lleva su nombre, de las precipitaciones, que dan poca tregua -ahora la borrasca Leonardo- y del desembalse de la presa. Todo unido ha provocado su desbordamiento en la zona de La Chopera, donde este jueves, tuvo que ser evacuado el camping debido a una inundación.

Aunque según los propietarios del establecimiento, la cantidad de agua desbordada ha bajado con respecto a ayer, lo cierto es que ha sobrepasado la pesquera y, a continuación, barrido por completo el paseo del río hasta extenderse por la zona externa de aparcamientos del recinto.

Donde no ha llegado es a la piscina de verano ni a la terraza del bar.

Solo unos campistas

Además, por lo que respecta al camping, aunque según la Guardia Civil continúa la emergencia, ya no hay inundación, aunque sí barro, además de algunos charcos y señales del paso del agua, como una pequeña zona de piedra a la altura de la calzada derrumbada.

Fotogalería | El río se desborda en La Chopera de Plasencia / Toni Gudiel

Los campistas que fueron evacuados no han regresado, salvo una pareja fija que movió la autocaravana cuando fueron desalojados, pero no se ha marchado del camping y este viernes paseaba con sus perros.

Arroyo por el camping

Es día de limpieza en la instalación y su propietaria ha señalado que fue un arroyo que lo atraviesa y que depende de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el culpable de la inundación, ya que se desbordó y los sumideros del camping, que "está canalizado", no pudieron absorber tanta cantidad de agua.

Reconoce que se asustaron porque, en los 39 años que llevan gestionando el camping, desde 1987, "nunca había pasado algo así". Al menos, no se han producido daños personales y tampoco materiales.

Daños en un coche

Javier Simón, hijo de la dueña, ha señalado que han estado en el camping este jueves por la tarde y han dormido allí. "Hemos estado bien, sin ningún problema".

Caudal de agua sobre un paseo del río en Plasencia. / C. T. R.

Ha explicado que "las puertas está un poco afectadas y lo que ha sufrido daños ha sido mi coche, que se inundó hasta la altura de los pies y la centralita no funcionaba. Intenté sacarlo, pero tenía agua dentro, así que tuvo que venir una grúa".

Apenas daños

En su vivienda, han tenido que "sacar muchos cubos de tierra", pero "no ha pasado nada grave. El agua no ha roto ninguna pared, no hay ninguna farola caída, ni los techados. A la piscina no ha llegado y tampoco a los baños ni a las duchas".

Al igual que su madre, asegura que, "a veces el regato se ha desbordado, pero nunca había pasado que entrara en el camping, ha entrado muchísima agua en poco rato, pero ya estamos bien".

Paseo del río de Plasencia, lleno de agua. / C. T. R.

Otros paseos anegados

Además de a la altura de La Chopera, el desbordamiento del río ha anegado algunos paseos fluviales, por lo que continúan cerrados, así como los parques y jardines, aunque ya ha habido ciudadanos que han accedido a ellos, bien porque alguna puerta estaba abierta, el precinto roto o directamente sin precinto.

En la zona de las vías del tren, el ayuntamiento ha pedido por escrito a ADIF que las limpie y retire basuras y cascotes porque est´aprovocando atascos que hacen que el arroyo de la zona se desborde y acabe en Martín Palomino, afectando a empresas y vecinos.