Legado cultural

Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario

Está formado por documentos, fotografías, objetos personales y su biblioteca particular, que cuenta con 8.000 volúmenes

Su destino será la futura biblioteca municipal o espacio cultural, que se ubicará en la Casa del Deán

Álvaro Valverde (derecha) dona todo su archivo a Plasencia, valorado en 190.000 euros.

Álvaro Valverde (derecha) dona todo su archivo a Plasencia, valorado en 190.000 euros. / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Es un regalo cultural a la ciudad de Plasencia, que llega de manos de uno de sus mejores escritores, Álvaro Valverde. El autor ha decidido donar al ayuntamiento todo su archivo y biblioteca particular, que un experto ha valorado en unos 190.000 euros.

No obstante, el tasador, el poeta, editor y librero anticuario Abelardo Linares Crespo, ha afirmado que se trata de "una aproximación muy moderada de lo que tendría que gastar cualquier institución atendiendo solo a gasto económico, no al tiempo de trabajo para reunir una colección de semejantes características e interés".

Aprobada la aceptación de la donación

El ayuntamiento ha dado por buena su valoración, no en vano, Linares es un profesional con "amplia experiencia en la valoración de bibliotecas y archivos para su venta a la Biblioteca Nacional u otras instituciones del Estado y para la constitución de fundaciones como la Carlos Edmundo de Ory o la Francisco Brines".

Así, la junta de gobierno ha aprobado ya la aceptación de la donación del archivo y biblioteca personal de Valverde, tras una providencia del alcalde fechada en noviembre en la que ordenó "el inicio del expediente para la tramitación y posterior aprobación del convenio de donación".

El regalo

Lo que el escritor va a donar al ayuntamiento es, por un lado, un archivo literario integrado por la totalidad de documentos, tanto de Álvaro Valverde como los que obran en su poder de otros autores: manuscritos, en hojas sueltas o en cuadernos; originales mecanografiados; cartas, postales; vídeos, fotografías; documentos biográficos como nombramientos, títulos; invitaciones y programas a actos diversos; estudios inéditos sobre Valverde y otros autores; recortes de prensa...

Además, incluye un archivo administrativo, integrado por la totalidad de documentos relacionados con la actividad cultural de Álvaro Valverde, entre ellos los correspondientes a su actividad como fundador del Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia; como director de la Editora Regional de Extremadura; como coordinador del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura y como presidente de la Asociación de Escritores Extremeños.

Biblioteca de 8.000 volúmenes

A su vez, donará un archivo informático integrado por los documentos guardados en el disco duro de su ordenador que, ordenados en carpetas, en distintos formatos, tengan relación con su experiencia literaria: originales, correspondencia, fotografías y vídeos.

Todo esto sumado a su biblioteca particular, integrada por libros, plaquettes, folletos y revistas, "cuyo cómputo se eleva a unos 8.000 ejemplares" y objetos personales relacionados con su obra literaria, como los de escritorio, estatuillas, galardones y otros.

A la Casa del Deán

Según señala la junta de gobierno, es condición esencial de esta cesión que, tanto el archivo y biblioteca como los objetos personales, "sean digna y definitivamente instalados en una sala de carácter permanente", que se mantendrá "inseparable de la biblioteca municipal/centro cultural Casa del Deán, en cualquiera de las futuras ubicaciones de este centro". Además, un rótulo exterior deberá indicar: Archivo y Biblioteca de ÁLVARO VALVERDE.

En el convenio de cesión, el Ayuntamiento de Plasencia se comprometerá a sufragar íntegramente los gastos de instalación del archivo, su acondicionamiento y conservación futura en la sala que se elija y los traslados sucesivos de los fondos documentales y bibliográficos desde el domicilio del escritor a su destino.

TEMAS

