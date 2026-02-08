Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente

Esther Simón Polo es la tercera generación de panaderos de su familia, originaria de Ahigal, y la primera de reposteros. Afirma que ha crecido "entre panes" y, a los 16 años, descubrió a Extremoduro y a Robe. A Plasencia llegó en 2019 para abrir La tahona de Esther, que tuvo tanto éxito que se le quedó pequeña. Ahora, acaba de estrenar Gloria Bendita, un espacio de cafetería, panadería y repostería que, además, es todo un homenaje a Robe.

"Yo le he hecho a Robe mi homenaje en vida y, ahora, tras su fallecimiento, quería hacérselo también", explica. Por eso, el apellido de su establecimiento es Ama y ensancha el alma, que considera "muy significativo".

Tostadas con nombre de disco

Pero eso no es todo porque, además, en su carta, cada tostada lleva el nombre de un disco del placentino, Rock transgresivo, Mayéutica... Y hay toda una pared acristalada con letras de canciones como Aprendí a volar despacio para no olvidarme de mí, Que nadie te robe las ganas de sentir o La libertad empieza cuando dejas de tener miedo.

Es su forma de mantener vivo a aquel por el que le robó el coche a su padre de joven para conducir, campo a través, desde Ahigal hasta Hervás para verle en concierto y al que escucha toda la familia porque su música ensancha el alma.

Fotogalería | Gloria Bendita, un espacio en Plasencia donde no se olvida a Robe /

200 metros cuadrados

Así, las notas de Robe no faltan en el hilo musical de un espacio de 200 metros cuadrados que ya ha vuelto a quedarse pequeño porque apenas hay momentos donde falte clientela.

Está situado en la plaza Lusitania, en Miralvalle, justo al lado de La tahona de Esther, donde ahora están los hornos en los que preparan sus panes artesanos: "De masa madre y de todo tipo, de maíz, espelta, trigo sarraceno, integral cien por cien, centeno..."

A esto se suma su amplio surtido de repostería, desde tartas a cruasanes, palmeras, pastas, muffins, herraduras, napolitanas...

Los ambientes

También tienen una oferta de productos salados, como empanadas de varios tipos, napolitanas, tostadas o un bol de frutas muy demandado. Todo unido a un catálogo de cafés, tés, refrescos y otras bebidas.

Pero si hay algo singular y que llama la atención en Gloria Bendita es la distribución del espacio en distintos ambientes. A una gran cafetería con mesas de distintos tamaños y sillas diferentes, se une un patio interior con escalones y sillas que no es tal, pero cuenta con una iluminación que hace el efecto de luz solar, más brillante por la mañana y más tenue por la noche, para jugar con los ambientes.

También para trabajar

Además, cuenta con una pequeña sala que se puede reservar para reuniones de trabajo, cumpleaños o cualquier necesidad. Porque Gloria Bendita también quiere ser un espacio apropiado como lugar de trabajo. De hecho, cuenta con impresora para poder "imprimir, escanear y enviar documentos".

El objetivo es que resulte "acogedor" para todo tipo de público, desde empresarios a parejas, amigos o familias y, a juzgar por su éxito, lo está siendo.

18 trabajadores

Lo hacen posible una plantilla formada por once personas en panadería y otras siete en la cafetería, con "cinco en todo momento". Sin embargo, aun siendo 18 personas, en ocasiones no dan abasto, por eso, ha tenido que posponer otro proyecto que quería haber iniciado, la elaboración y servicio de pizzas artesanas.

"Hasta que no se acabe de organizar todo, tanto en panadería como en pastelería, no podemos. La idea era hacer pizzas artesanas de ocho de la tarde a once o doce de la noche, pero todavía no podemos".

Buena acogida

El motivo no es negativo, al contrario, porque "las expectativas se han superado y estamos un poco desbordados". Esther reconoce que "no esperaba esta acogida", que agradece y lamenta los fallos que puedan cometer mientras todo se encarrila.

Lo que tiene claro es que echará las horas que sean necesarias -prácticamente vive en el establecimiento- para que Gloria Bendita haga honor al nombre de su madre y mantenga su éxito y, sobre todo, la buena opinión de sus clientes porque, como se puede leer en una de las letras que homenajean a Robe: Bendita sea la locura que nos mantiene vivos.