Nuevo establecimiento
Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
A Esther Simón, la Tahona de Esther se le quedó pequeña por la demanda de sus panes y dulces y acaba de abrir un espacio al que ha sumado cafetería y coworking
Fan del exlíder de Extremoduro, sus tostadas llevan el nombre de sus discos y letras de sus canciones ilustran una pared acristalada
Esther Simón Polo es la tercera generación de panaderos de su familia, originaria de Ahigal, y la primera de reposteros. Afirma que ha crecido "entre panes" y, a los 16 años, descubrió a Extremoduro y a Robe. A Plasencia llegó en 2019 para abrir La tahona de Esther, que tuvo tanto éxito que se le quedó pequeña. Ahora, acaba de estrenar Gloria Bendita, un espacio de cafetería, panadería y repostería que, además, es todo un homenaje a Robe.
"Yo le he hecho a Robe mi homenaje en vida y, ahora, tras su fallecimiento, quería hacérselo también", explica. Por eso, el apellido de su establecimiento es Ama y ensancha el alma, que considera "muy significativo".
Tostadas con nombre de disco
Pero eso no es todo porque, además, en su carta, cada tostada lleva el nombre de un disco del placentino, Rock transgresivo, Mayéutica... Y hay toda una pared acristalada con letras de canciones como Aprendí a volar despacio para no olvidarme de mí, Que nadie te robe las ganas de sentir o La libertad empieza cuando dejas de tener miedo.
Es su forma de mantener vivo a aquel por el que le robó el coche a su padre de joven para conducir, campo a través, desde Ahigal hasta Hervás para verle en concierto y al que escucha toda la familia porque su música ensancha el alma.
200 metros cuadrados
Así, las notas de Robe no faltan en el hilo musical de un espacio de 200 metros cuadrados que ya ha vuelto a quedarse pequeño porque apenas hay momentos donde falte clientela.
Está situado en la plaza Lusitania, en Miralvalle, justo al lado de La tahona de Esther, donde ahora están los hornos en los que preparan sus panes artesanos: "De masa madre y de todo tipo, de maíz, espelta, trigo sarraceno, integral cien por cien, centeno..."
A esto se suma su amplio surtido de repostería, desde tartas a cruasanes, palmeras, pastas, muffins, herraduras, napolitanas...
Los ambientes
También tienen una oferta de productos salados, como empanadas de varios tipos, napolitanas, tostadas o un bol de frutas muy demandado. Todo unido a un catálogo de cafés, tés, refrescos y otras bebidas.
Pero si hay algo singular y que llama la atención en Gloria Bendita es la distribución del espacio en distintos ambientes. A una gran cafetería con mesas de distintos tamaños y sillas diferentes, se une un patio interior con escalones y sillas que no es tal, pero cuenta con una iluminación que hace el efecto de luz solar, más brillante por la mañana y más tenue por la noche, para jugar con los ambientes.
También para trabajar
Además, cuenta con una pequeña sala que se puede reservar para reuniones de trabajo, cumpleaños o cualquier necesidad. Porque Gloria Bendita también quiere ser un espacio apropiado como lugar de trabajo. De hecho, cuenta con impresora para poder "imprimir, escanear y enviar documentos".
El objetivo es que resulte "acogedor" para todo tipo de público, desde empresarios a parejas, amigos o familias y, a juzgar por su éxito, lo está siendo.
18 trabajadores
Lo hacen posible una plantilla formada por once personas en panadería y otras siete en la cafetería, con "cinco en todo momento". Sin embargo, aun siendo 18 personas, en ocasiones no dan abasto, por eso, ha tenido que posponer otro proyecto que quería haber iniciado, la elaboración y servicio de pizzas artesanas.
"Hasta que no se acabe de organizar todo, tanto en panadería como en pastelería, no podemos. La idea era hacer pizzas artesanas de ocho de la tarde a once o doce de la noche, pero todavía no podemos".
Buena acogida
El motivo no es negativo, al contrario, porque "las expectativas se han superado y estamos un poco desbordados". Esther reconoce que "no esperaba esta acogida", que agradece y lamenta los fallos que puedan cometer mientras todo se encarrila.
Lo que tiene claro es que echará las horas que sean necesarias -prácticamente vive en el establecimiento- para que Gloria Bendita haga honor al nombre de su madre y mantenga su éxito y, sobre todo, la buena opinión de sus clientes porque, como se puede leer en una de las letras que homenajean a Robe: Bendita sea la locura que nos mantiene vivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
- Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
- Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
- Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono
- Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado
- Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento