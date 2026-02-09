El acceso a La Isla de Plasencia, paseos del río y zonas precintadas conllevará sanciones

El parque de La Isla de Plasencia, los paseos del río y otros continúan precintados y con acceso restringido, tras el paso de varias borrascas y el ayuntamiento ha advertido de que la entrada a estos espacios cerrados o la rotura de precintos "conlleva sanción administrativa".

El concejal de Interior, David Dóniga, ha indicado que "estas medidas buscan evitar situaciones de riesgo mientras se completan las revisiones técnicas".

Isla y paseos cerrados

En concreto, ha destacado que el parque de La Isla permanecerá cerrado de forma preventiva "hasta que finalice la valoración del estado del arbolado". En la misma línea, los paseos fluviales del río Jerte continúan cerrados al tránsito peatonal, con accesos precintados por Policía Local y Protección Civil, debido al "riesgo de caída de árboles y ramas".

No obstante, se da la circunstancia de que, en los últimos días, algunos usuarios han accedido a uno u otros por encontrarse alguna puerta sin precinto o abierta. En el paseo del río, el acceso situado junto al camino de las huertas, bajo el puente de Adolfo Suárez, tampoco tenía precinto, según ha apuntado varios paseantes.

Paseo del río de Plasencia, anegado. / Toni Gudiel

La Chopera, abierta

Lo cierto es que quienes han entrado no han podido avanzar mucho porque el río, cargado de las aguas de lluvia en Plasencia y el Valle del Jerte, y también debido al desembalse de la presa, se ha desbordado y ha ocupado por completo algunos tramos donde están situados bancos y farolas.

Respecto a la situación del camping La Chopera, que tuvo que ser desalojado el pasado jueves por una inundación provocada por el desbordamiento del arroyo que pasa por su interior, la Policía Local ha informado de que ha reabierto este domingo para retomar su actividad habitual.

Fotogalería | El río se desborda en La Chopera de Plasencia / Toni Gudiel

Lluvias y tornado

La decisión se ha tomado "tras la revisión técnica correspondiente y una vez comprobado el estado de las instalaciones". El intendente jefe, José Antonio Quijada, ha señalado que "la decisión del cierre se tomó siguiendo criterios de seguridad y se mantuvo hasta confirmar que no existía riesgo para los usuarios".

A los daños por las intensas lluvias; por el desbordamiento del arroyo La Pardalilla, en la avenida de España o debido la acumulación de residuos y materiales en el entorno de las vías del tren se han sumado los provocados por el tornado que pasó por parte de la ciudad el viernes 30 de enero, de los que todavía se está haciendo recuento.