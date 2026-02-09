Bajada del IBI urbano y compensación fiscal a los autónomos, propuestas de Vox para el presupuesto de Plasencia.

El Ayuntamiento de Plasencia todavía no ha aprobado los presupuestos municipales para este año, pero está manteniendo reuniones para sacarlos adelante en breve y uno de esos encuentros ha sido con el concejal de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña.

Este, también diputado en la Asamblea de Extremadura, ha informado de que la cita fue el pasado viernes y tendrá continuación esta semana. De momento, ya ha presentado al concejal de Planificación Presupuestaria, Álvaro Astasio, varias medidas para su inclusión en los presupuestos.

Por los autónomos

La primera de ellas es "la reducción del IBI urbano". Además, ha querido dejar claro que Vox "apostará por la compensación fiscal a los autónomos placentinos, o dicho de otro modo, priorizaremos a los placentinos y extremeños en el acceso a bonos fiscales y a trámites para la apertura de cualquier negocio en nuestra ciudad".

Aunque el PP tiene mayoría absoluta en Plasencia y Vox es el partido con menor representación, al contar con un concejal, Sánchez-Ocaña ha apelado a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, en las que Vox fue el partido que más creció en la ciudad, para subrayar: "Hemos de ser responsables con esa circunstancia y defender los más de tres mil votos que nos dieron su apoyo".

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

Gran subida electoral

En concreto, fueron 3.252 votos frente a 1.812 de las elecciones del 2023. Además, el partido de Abascal superó al PSOE en seis colegios electorales, convirtiéndose en el segundo partido más votado. Fue en los colegios Alfonso VIII, la Casa de Cultura de la calle Verdugo, el colegio San Calixto, el centro de Educación Permanente de Adultos y el colegio del Pilar.

Pero incluso, se situó como la formación política más votada en la guardería de San Miguel, un barrio tradicionalmente socialista, en el que superó al PP por tres votos y al PSOE por 17.

Ninguna propuesta aceptada en 2025

Sánchez-Ocaña ha criticado que en el anterior presupuesto, no se llevó a cabo ninguna de las propuestas de la anterior concejala, Purificación Martín, "como eran medidas para fomentar la natalidad o facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda". Sin embargo, dada la subida de votos en las autonómicas, "entiendo que deberemos negociar para incluir alguna de las medidas que presentamos", ha subrayado.

De esta forma y, tal y como proponen en el decálogo de medidas de Vox "en cualquier administración", lo que defienden es "una rebaja sustancial e importante de la presión fiscal, propuesta que sin duda influirá en la vida de los placentinos para bien, porque con esos fondos podremos acometer iniciativas que la población lleva tiempo esperando, en lugar de dedicarlos a chiringuitos y otras decisiones que lastran el futuro de la ciudad y sus ciudadanos".