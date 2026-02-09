Operación de la Guardia Civil
Cuatro trabajadores de una fotovoltaica, detenidos en Plasencia por vender ilegalmente 1.900 kilos de excedente de cobre
Tienen entre 28 y 50 años y residían en la Comunidad Foral de Navarra
El hurto y venta de cobre y aluminio les reportó unos beneficios de 4.700 euros
Eran trabajadores de una planta fotovoltaica situada en el norte de la provincia de Cáceres y agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Roca de la Compañía de Plasencia, les han detenido por el presunto hurto de 1.900 kilos de cableado, que formaba parte del excedente de la misma planta.
Las detenciones se han producido en el marco de las actuaciones que la Guardia Civil lleva a cabo para prevenir o investigar los delitos relacionados con el robo o hurto de cableado de cobre.
Tratamiento de residuos
Así, en una inspección rutinaria realizada el pasado noviembre por los agentes de Plasencia a un centro autorizado para el tratamiento de residuos metálicos de la ciudad detectaron "gran cantidad de cable de cobre y aluminio, que había sido vendido a ese centro".
Esto levantó sus sospechas, ya que se trataba de un material específicamente utilizado en plantas fotovoltaicas.
Excedente de cableado
Las investigaciones sobre la procedencia del material permitieron averiguar que se trataba de "excedente de cableado de una planta fotovoltaica cercana" y ,además, lograron averiguar la identidad de las personas que lo habían estado vendiendo a la empresa de tratamiento de metales, trabajadores en esos momentos de la fotovoltaica afectada, que desconocía lo que estaba ocurriendo.
Así, según la información de la Guardia Civil, durante el mes de noviembre de 2025, se hicieron hasta siete ventas de cableado de cobre y aluminio, con un peso total de 1.900 kilogramos, por las que recibieron un montante económico cercano a los 4.700 euros.
Vecinos de Navarra
Los detenidos tras la investigación son cuatro hombres, de entre 28 y 50 años y residentes en la Comunidad Foral de Navarra, presuntamente implicados en el hurto y posterior venta del cableado de cobre y aluminio, propiedad de la empresa fotovoltaica.
Las actuaciones se han llevado a cabo en colaboración con agentes de la Guardia Civil de Navarra, donde se interpuso la correspondiente denuncia por el hurto del material.
Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia.
