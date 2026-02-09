Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Operación de la Guardia Civil

Cuatro trabajadores de una fotovoltaica, detenidos en Plasencia por vender ilegalmente 1.900 kilos de excedente de cobre

Tienen entre 28 y 50 años y residían en la Comunidad Foral de Navarra

El hurto y venta de cobre y aluminio les reportó unos beneficios de 4.700 euros

Cuatro detenidos en Plasencia por el hurto y venta de 1.900 kilos de cableado de cobre de una fotovoltaica.

Cuatro detenidos en Plasencia por el hurto y venta de 1.900 kilos de cableado de cobre de una fotovoltaica. / GUARDIA CIVIL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Eran trabajadores de una planta fotovoltaica situada en el norte de la provincia de Cáceres y agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Roca de la Compañía de Plasencia, les han detenido por el presunto hurto de 1.900 kilos de cableado, que formaba parte del excedente de la misma planta.

Las detenciones se han producido en el marco de las actuaciones que la Guardia Civil lleva a cabo para prevenir o investigar los delitos relacionados con el robo o hurto de cableado de cobre.

Tratamiento de residuos

Así, en una inspección rutinaria realizada el pasado noviembre por los agentes de Plasencia a un centro autorizado para el tratamiento de residuos metálicos de la ciudad detectaron "gran cantidad de cable de cobre y aluminio, que había sido vendido a ese centro".

Esto levantó sus sospechas, ya que se trataba de un material específicamente utilizado en plantas fotovoltaicas.

Paneles solares de una plantafotovoltaica.

Paneles solares de una plantafotovoltaica. / EFE

Excedente de cableado

Las investigaciones sobre la procedencia del material permitieron averiguar que se trataba de "excedente de cableado de una planta fotovoltaica cercana" y ,además, lograron averiguar la identidad de las personas que lo habían estado vendiendo a la empresa de tratamiento de metales, trabajadores en esos momentos de la fotovoltaica afectada, que desconocía lo que estaba ocurriendo.

Así, según la información de la Guardia Civil, durante el mes de noviembre de 2025, se hicieron hasta siete ventas de cableado de cobre y aluminio, con un peso total de 1.900 kilogramos, por las que recibieron un montante económico cercano a los 4.700 euros.  

Vecinos de Navarra

Los detenidos tras la investigación son cuatro hombres, de entre 28 y 50 años y residentes en la Comunidad Foral de Navarra, presuntamente implicados en el hurto y posterior venta del cableado de cobre y aluminio, propiedad de la empresa fotovoltaica.

Las actuaciones se han llevado a cabo en colaboración con agentes de la Guardia Civil de Navarra, donde se interpuso la correspondiente denuncia por el hurto del material.

Noticias relacionadas y más

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
  2. Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
  3. Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario
  4. Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
  5. Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas
  6. Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
  7. Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
  8. Las lluvias pasan factura en Plasencia: riada y caída de un tejado de chapa en el polígono

Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

El acceso a La Isla de Plasencia, paseos del río y zonas precintadas conllevará sanciones

El acceso a La Isla de Plasencia, paseos del río y zonas precintadas conllevará sanciones

Cuatro trabajadores de una fotovoltaica, detenidos en Plasencia por vender ilegalmente 1.900 kilos de excedente de cobre

Cuatro trabajadores de una fotovoltaica, detenidos en Plasencia por vender ilegalmente 1.900 kilos de excedente de cobre

Giro en el tiempo medio de espera para operarse en Plasencia: pasa de ser el mayor de la región al menor

Giro en el tiempo medio de espera para operarse en Plasencia: pasa de ser el mayor de la región al menor

Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente

Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente

Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario

Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario

Lavandería del hospital de Plasencia: la Junta decide cerrarla y una trabajadora sufre un accidente en una mano

Lavandería del hospital de Plasencia: la Junta decide cerrarla y una trabajadora sufre un accidente en una mano

Formación ajustada a la demanda en Plasencia: Pymecon prepara a soldadores y caldereros

Formación ajustada a la demanda en Plasencia: Pymecon prepara a soldadores y caldereros
Tracking Pixel Contents