Incidencias del fin de semana
Detenido por la policía por quebrantar una orden de alejamiento de su pareja en Plasencia
Caminaba junto a la mujer y la policía destaca que es un delito, aunque sea con el consentimiento de ella
Los agentes sorprenden a un menor en un ciclomotor y al conductor de un coche, ambos sin carné de conducir
Durante la mañana de este lunes, agentes de la Policía Local de Plasencia han detenido a un hombre por incumplir una orden judicial de alejamiento respecto de su pareja. Según la información facilitada por el ayuntamiento, el hombre y la mujer caminaban juntos.
En coordinación con la unidad de violencia de género de la Policía Local (SEFAME), el detenido ha sido trasladado hasta la comisaría de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias correspondientes.
Conductor detenido
En este sentido, el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha subrayado que "el quebrantamiento de una orden de alejamiento constituye un delito, incluso cuando existe consentimiento por parte de la víctima".
Respecto a las incidencias del fin de semana, el viernes por la tarde, han detenido al conductor de un vehículo en la carretera de Trujillo, después de comprobar que no tenía permiso de conducir. La policía ha instruido diligencias y ha procedido a la inmovilización del vehículo.
Menores en una moto, sin carné
Además, durante la noche del domingo, los agentes han interceptado un ciclomotor junto al centro de salud de La Data cuyos ocupantes, ambos menores de edad, no habían respetado una prioridad de paso.
Según ha señalado el ayuntamiento, el conductor carecía de carné de conducir, por lo que los agentes avisaron a su madre y a un abogado e instruyeron el correspondiente atestado por un delito contra la seguridad vial.
Locales de ocio
La policía también ha vigilado el fin de semana el cumplimiento de la legalidad por parte de los establecimientos de ocio nocturno y no se han registrado incidencias destacables.
De este modo, se han hecho "inspecciones preventivas en distintos locales con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol por menores", sin ninguna sanción.
