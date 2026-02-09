Giro en el tiempo medio de espera para operarse en Plasencia: pasa de ser el mayor de la región al menor

El tiempo que tiene que esperar un paciente para ser operado en Plasencia ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los años, hasta el punto de que el hospital Virgen del Puerto ha pasado de ser el que más retrasos acumulaba a ser el que menos, un giro de 180 grados.

Así, en enero del 2020, la demora era de 201 días y, actualmente, según los últimos datos del Servicio Extremeño de Salud, el tiempo medio es de 57 días, lo que supone además la mitad que hace un año, en que eran 115 días.

El área con menos demora

Por áreas de salud, le siguen en tiempos de espera el hospital de Coria, con 62 días; el de Llerena-Zafra, con 73; el de Mérida, con 78; el de Don Benito/Villanueva, con 84; el de Navalmoral de la Mata, con 93; el de Badajoz, con 159 y el de Cáceres, a la cabeza, con 203.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que en Plasencia se hace la media de los tiempos de demora en siete especialidades, al igual que en Mérida, mientras que en Badajoz son 13 y en Cáceres, 12. La media en Extremadura es más del doble que la de Plasencia, con 135 días de espera.

Por especialidades

En cuanto a las especialidades, la que más ha reducido sus tiempos para operación en los últimos seis meses es Dermatología, que ha pasado de 97 días en julio del 2025 a 45 ahora. Le sigue Traumatología, que ha pasado de 85 días a 52. Las más rápidas en operar son Cirugía General y Digestiva y Ginecología, ambas con 33 días, aunque sus tiempos han subido con respecto a julio porque eran de 18 y 17 días respectivamente.

El tiempo para una operación de Otorrinolaringología también ha subido, de 30 a 50 días en seis meses.

Número de pacientes, a la baja

En cuanto al número de pacientes, los que están actualmente en lista de espera son 1.395, también menos que en julio del 2025, en que había 1.503 y que hace un año, con 1.682 contabilizados.

Donde más se acumulan es en Oftalmología, con 582 personas esperando, seguida de Cirugía General y Digestiva, con 231; Traumatología, con 211; Otorrinolaringología, con 152 pacientes, Urología, con 104 (y 57 días de espera); Ginecología, con 64 y Dermatología, con 51.

Los tiempos medios de espera para operarse han bajado un día en Oftalmología, de 74 a 73 en seis meses; 52 días en Dermatología, de 97 a 45 y 33 días en Traumatología, de 85 a 52.

Por patologías

Por patologías, la demora también se ha reducido, aunque en menor medida. Ha pasado de 93 días de espera media hace un año a 69 hace seis meses y 65 días actualmente.

El número de pacientes ha bajado de 890 a 745 y la operación que más acumula es la de cataratas, con 537 y 72 días de espera media.

Las demoras

En tiempos de espera, la que más retraso acumula es la artroscopia, con 106 días y 20 pacientes, seguida de las cataratas y, a continuación, la hiperplasia de próstata, con 58 días y siete pacientes; el sinus pinoidal con 57 días y un paciente; la adenoamidalectomía, con 54 y 26 pacientes; la prótesis de cadera, con 45 días y 18 pacientes; la prótesis de rodilla con 42 días y 56 pacientes; el Hallux Valgus, con 36 días y 8 pacientes y la histerectomía, con 39 días y dos pacientes.

Las operaciones que se operan con más agilidad en el hospital placentino son el túnel carpiano, con 35 días y 19 pacientes; la colecistectomía, con 32 días y 11 pacientes; las varices, con 30 días de tiempo medio de espera y siete pacientes y la hernia, con 23 días y 33 pacientes.