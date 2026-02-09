Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

Leire Martínez empezó televisivamente hablando en 2007, en el programa Factor X, que le dio la visibilidad suficiente para ser elegida, un año después, como sustituta de Amaia Montero en el emblemático grupo La Oreja de Van Gogh. Tras quince años y una abrupta salida que ha provocado ríos de tinta, ha sido jurado en la última edición de Operación Triunfo y arranca ahora una gira con su primer disco en solitario, con parada en Plasencia.

El ayuntamiento ha contratado a la artista, a través de la empresa Ágora Espectáculos, para la feria y ofrecerá el único concierto con entrada de todos los festejos, como ha apuntado el concejal delegado David Dóniga.

En la Torre Lucía

Además, no será, como es habitual en estos casos, en la plaza de toros, sino en el recinto de la Torre Lucía, ya que el coso tiene que estar en perfectas condiciones para los festejos taurinos.

Dóniga ha apuntado que el resto de conciertos de la feria, que se irán "presentando correspondientemente", serán abiertos al público y se celebrarán en la plaza Mayor.

Concierto de Sanguijuelas del Guadiana, en la Torre Lucía de Plasencia. / PSOE

Por su parte, el representante de Ágora Espectáculos ha subrayado que la Torre Lucía es un sitio muy emblemático, muy conocido de la ciudad, con un muy buen acceso. Es un recinto que yo creo que acompaña con este concierto". Ha subrayado también la puesta en escena de Leire Martín y ha recomendado acudir al concierto.

De 'La oreja...' a gira en solitario

Tanto Dóniga como la promotora han señalado que la de Martínez es "una voz de las más reconocibles del panorama del pop español" y ha destacado que ha sido "vocalista de La Oreja de Van Gogh desde el año 2008, ha estado 15 años en este grupo", hasta el 2024. De esta forma, ha apuntado que la mayoría de las canciones que interpretará serán de esta época, aunque también cantará otras de su disco en solitario, con el que iniciará una gira.

Mi nombre es actualmente la canción más reconocida de esta etapa, de hecho, el sencillo ha obtenido el disco de oro, que le entregó la cantante y presentadora de Operación Triunfo, Chenoa, en la final del concurso, el pasado diciembre.

Las entradas y la fecha

Martín ha formado parte del jurado de este programa musical, que le ha permitido también subirse al escenario con los concursantes y lanzar alguna pulla a los miembros de su antiguo grupo por echarla, según dijo ella misma.

Ahora, recalará en Plasencia y las entradas se ponen a la venta este lunes, a partir de las cinco de la tarde, a través de la página web zonaentradas.com.

El precio de las mil primeras entradas será de 20 euros y, después, una vez agotadas, subirá hasta los 25 euros, más gastos de gestión en ambos casos.

La artista actuará en la Torre Lucía el viernes 12 de junio y el horario se dará a conocer más adelante.