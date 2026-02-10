Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias

Nuevo día de lluvia en Plasencia, en el límite de la alerta amarilla por lluvias en la provincia de Cáceres. Pero además, es martes, lo que significa que las precipitaciones afectan directamente a los mercados, el de frutas y verduras de la plaza Mayor y el textil de la avenida de La Hispanidad.

Mientras los más valientes aguantaban esta mañana en la plaza, bajo lonas llenas de agua, en La Hispanidad, muchos de los puestos instalados a primera hora se marchaban poco después y, los últimos, desmontaban sus instalaciones en torno a las doce.

"Estamos desesperados"

Eso los ubicados en La Hispanidad porque los pocos que todavía se instalan en el aparcamiento del parque de La Coronación no han acudido este martes, por lo que la zona se ha utilizado como aparcamiento.

El representante de los ambulantes, Juan Vázquez, ha hecho una valoración de lo que están suponiendo para el sector las constantes lluvias: "No me hables, estamos desesperados porque llevamos un mes y medio así".

Fotogalería | La lluvia agua el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia / Toni Gudiel

Posible exención de tasa

Vázquez ha lamentado que "montamos los puestos para nada. Nunca había llovido tanto como ahora y los gastos siguen estando ahí". Por eso, ha afirmado que está en negociaciones con los concejales delegados del mercadillo y hacienda para pedir una exención de la tasa que tienen que pagar por montarse, la correspondiente a este año 2026.

Según ha señalado, el ayuntamiento "se comprometió a que no pagáramos el año de la pandemia, pero ahora resulta que tenemos que pagar, así que pagaremos lo de años atrás como podamos y a ver si nos pueden poner que no paguemos este año".

Perdiendo dinero

Vázquez asegura que, las lluvias constantes, no solo en Plasencia sino en otros municipios a los que acuden "no sacamos. Estamos perdiendo dinero porque tenemos el furgón lleno y con 50 o 60 euros no hacemos nada". Por eso, tiene sus dudas de que puedan invertir en la ropa de la próxima temporada si la situación continúa.

"Lo que teníamos para invertir nos lo hemos comido ya, el invierno ha sido muy crudo y no hay dinero", ha subrayado.

Por su parte, también en la plaza Mayor se ha reducido el número de los puestos de frutas y verduras durante los últimos martes debido a las precipitaciones. De igual modo, baja la clientela y sus propietarios ya lo están notando. "No llegamos a vender ni la mitad que un día normal y, además, acabamos con toda la fruta mojada, es una pena", señalaba la dueña de un puesto este martes.