Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sentencia

Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea

Una tendrá que pagar 520 euros y la otra, 640

La exsuegra recurrió ante la Audiencia Provincial, que ha confirmado la condena

Juzgados de Plasencia, que han condenado a una mujer y su exsuegra tras una pelea.

Juzgados de Plasencia, que han condenado a una mujer y su exsuegra tras una pelea. / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Una mujer y su exsuegra han sido condenadas en Plasencia por un delito leve de lesiones por los daños infringidos la una a la otra en el transcurso de una pelea. El juzgado de primera Instancia las condenó a pagar multas e indemnizaciones la una a la otra y la Audiencia Provincial de Cáceres ha ratificado el fallo.

El caso recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de Plasencia, que dictó sentencia el 10 de septiembre del año pasado. La exsuegra presentó un recurso y la sección segunda de la Audiencia lo ha desestimado y, además, la ha condenado a pagar las costas del mismo.

Una discusión

Según los hechos probados que recoge el juzgado provincial, la mujer tuvo una discusión con su ex suegra y se agredieron mutuamente, cayendo al suelo. Como consecuencia de estos hechos, la exnuera sufrió diferentes lesiones, que se incluyen en un informe del médico forense. Fueron un eritema en la mano izquierda, dolor "a nivel de las últimas costillas derechas" y policontusiones.

Esto le provocó un perjuicio sanitario de cuatro días de duración y, tras una primera asistencia médica, no necesitó tratamiento médico-quirúrgico posterior.

Lesiones

A su vez, la exsuegra sufrió lesiones consistentes en una herida, dos lesiones por encima del labio superior, con inflamación del labio y abrasión alrededor de la boca. La pelea le provocó también una herida contusa y un ligero hematoma por encima de la ceja izquierda, así como dolor en el cuello y una escoriación en la rodilla izquierda.

En su caso, tuvo siete días de perjudicio personal básico, sin secuelas valorables. También recibió asistencia m édica inicial sin necesidad de tratamiento médico-quirúrgico posterior.

La Audiencia de Cáceres ha ratificado las penas del juzgado de Plasencia por la pelea de la mujer y su exsuegra

La Audiencia de Cáceres ha ratificado las penas del juzgado de Plasencia por la pelea de la mujer y su exsuegra / EL PERIÓDICO

Las penas

Con todo, el juzgado de Instrucción condenó a la exsuegra como autora de un delito leve de lesiones a la pena de dos meses de multa, a razón de seis euros de cuota diaria, es decir, al pago de 360 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Además, tendrá que indemnizar a su exnuera en la candidad de 160 euros más intereses.

En el caso de la exnuera, el fallo que ha ratificado la Audiencia recoge también una condena por el mismo delito y dos meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria, es decir, 360 euros, como su exsuegra y también con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Sin embargo, tendrá que indemnizar a su exsuegra en la cantidad de 280 euros, más intereses.

El recurso

No obstante la exsuegra presentó un recurso en el que alegaba que los hechos no se habían producido como afirmó su exnuera y también legítima defensa.

Sin embargo, la Audiencia considera que el juzgado de Instrucción hizo una "valoración lógica racional y conforme a parámetros de normalidad social de las pruebas practicadas en la vista oral, particularmente la declaración de las dos denunciadas y los informes médico forenses obrantes en la causa. Sin duda, esa valoración objetiva e imparcial discrepa de la claramente subjetiva y parcial de la recurrente".

Cuestión familiar

Apunta además que "hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos voluntades de fuerza que riñen mutuamente por una cuestión familiar y en la que ya existe un conflicto previo y en la que ambas resultaron lesionadas", teniendo una de ellas, "no solo lesiones en su mano, sino también en las últimas costillas derechas, dolor que solo se puede producir por un golpe o en la caída de ambas al suelo".

A su vez, considera la Audiencia que "la existencia de una riña mutuamente aceptada excluye el cardinal requisito de la agresión ilegítima que impide apreciar la eximente de legítima defensa".

Noticias relacionadas y más

La sentencia es firme y no se puede recurrir a instancias superiores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Petición urgente de Plasencia a ADIF porque la acumulación de residuos en las vías del tren provoca inundaciones
  2. Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
  3. Un regalo de 190.000 euros a Plasencia: El escritor Álvaro Valverde dona todo su archivo literario
  4. Un informe técnico aboga por cerrar la parte nueva del canal de La Isla de Plasencia si no mejora su limpieza
  5. Plasencia se prepara para la alerta por lluvias: cierra este jueves parques, paseos e instalaciones deportivas
  6. Plasencia cierra el parque de Los Pinos hasta que revise el estado de los árboles tras el tornado
  7. Unas 10 personas, entre ellas una mujer de 98 años, desalojadas del camping La Chopera de Plasencia, que se ha inundado
  8. Una casa por 36.825 euros, en plena zona amurallada de Plasencia: la ha adquirido el ayuntamiento

Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia

Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia

Amenazas de suicidio y falsas promesas: piden cinco años de prisión por una presunta estafa sentimental en Plasencia

Amenazas de suicidio y falsas promesas: piden cinco años de prisión por una presunta estafa sentimental en Plasencia

Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea

Una mujer y su exsuegra, multadas en Plasencia y condenadas a indemnizarse mutuamente tras una pelea

Bajada del IBI urbano y compensación fiscal a los autónomos, propuestas de Vox para el presupuesto de Plasencia

Bajada del IBI urbano y compensación fiscal a los autónomos, propuestas de Vox para el presupuesto de Plasencia

Detenido por la policía por quebrantar una orden de alejamiento de su pareja en Plasencia

Detenido por la policía por quebrantar una orden de alejamiento de su pareja en Plasencia

Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Operación Triunfo y ahora... a Plasencia

El acceso a La Isla de Plasencia, paseos del río y zonas precintadas conllevará sanciones

El acceso a La Isla de Plasencia, paseos del río y zonas precintadas conllevará sanciones

Cuatro trabajadores de una fotovoltaica, detenidos en Plasencia por vender ilegalmente 1.900 kilos de excedente de cobre

Cuatro trabajadores de una fotovoltaica, detenidos en Plasencia por vender ilegalmente 1.900 kilos de excedente de cobre
Tracking Pixel Contents