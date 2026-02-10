La oficina de atención a los afectados por el tornado en Plasencia estará abierta hasta el próximo viernes.

Las personas que resultaran afectadas por el tornado que pasó por diversas zonas de Plasencia el pasado 30 de enero tienen todavía la opción de presentar presencialmente la documentación sobre los daños sufridos en sus bienes. No obstante, el ayuntamiento ha informado de que la oficina habilitada para ello estará abierta solo unos días más, hasta el próximo viernes, 13 de febrero.

Fue el pasado 3 de febrero cuando se abrió, en las instalaciones del retén de la Policía Local, en la calle del Rey. La atención la prestan agentes de la Policía Administrativa y una técnica de comercio, para atender a personas a título particular y empresarios damnificados.

Fotogalería | Un vendaval provoca destrozos en Plasencia / Cedidas

Muchos afectados

Este martes, el gobierno local ha querido subrayar que el espacio continúa abierto. Según ha señalado la concejala de Disciplina Urbanística, Belinda Martín, "tras una semana de funcionamiento, son numerosos los ciudadanos que ya han acudido a la oficina para solicitar información y presentar documentación".

También hay afectados que han optado por utilizar el segundo sistema habilitado por el ayuntamiento, el envío de la documentación correspondiente al correo electrónico atencionemergencia@plasencia.es.

Cedidas

Por internet

En este caso, Martín ha explicado que el correo electrónico "seguirá habilitado durante unos días más para aquellas personas que no hayan podido reunir toda la documentación requerida dentro del plazo presencial".

La recogida de datos tiene como finalidad "la identificación de los daños ocasionados por el tornado del 30 de enero de 2026, ante una eventual declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil".

Documentación a aportar por los afectados 1. Datos del solicitante • Nombre o razón social • DNI, NIE o CIF • Dirección • Teléfono • Correo electrónico 2. Datos del representante (en caso de no actuar en nombre propio) • Nombre • DNI o NIE • Dirección • Teléfono • Correo electrónico 3. Documentos • Título acreditativo de la propiedad o titularidad del bien afectado. • Indicación de si dispone de seguro y, en su caso, datos de la compañía aseguradora. • Acreditación de si se ha solicitado la apertura de siniestro. • Informe de peritación, en caso de haberse realizado. • Acreditación de indemnización o cantidad recibida, si procede. • Otros documentos que se consideren de interés 4. Descripción de los daños • Relación detallada de los daños personales o materiales, ya sean en inmuebles, explotaciones agrícolas o ganaderas, vehículos u otros bienes. • Ubicación de los daños. • Importe estimado, en caso de ser evaluable económicamente. • Documentación complementaria como fotografías, informes técnicos, fichas catastrales o facturas

La concejala ha hecho hincapié en que, en caso de que se declare zona catastrófica, "el acceso a posibles ayudas estará sujeto al correspondiente procedimiento administrativo".

Obras urgentes

Además, ha insistido en que "las obras o reparaciones urgentes no deben retrasarse" y ha recomendado "conservar toda la documentación necesaria para su posterior peritaje".

Toda la información y los modelos necesarios para transmitir la información están disponibles en la web municipal (www.plasencia.es).