¿Cuándo tendrá Plasencia una nueva estación de tren? Reclaman que esté operativa a finales del 2028

El 30 de octubre de este año finalizará el plazo de ejecución para la realización del estudio informativo de la nueva estación de tren de Plasencia. Entonces, se conocerá qué ubicación será la propuesta y elegida para esta nueva infraestructura, imprescindible para el paso de la alta velocidad por la capital del Jerte, pero aún falta por definir cuándo estará en funcionamiento.

Siguiendo su línea reivindicativa, la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura y la Asociación de Amigos del Ferrocarril se han unido para demandar la entrada en servicio de la nueva estación -que apuestan porque esté ubicada en el entorno de Fuentidueñas- a finales del 2028, tras culminar la construcción del tramo Plasencia–Talayuela.

Nombre y andén cortado

Además, la comisión permanente del MSU-Norte ha acordado proponer al Ministerio de Transportes que se nombre a esta nueva estación como Plasencia-Norte de Extremadura y a la actual, Plasencia–Capital del Jerte o Plasencia–Inés de Suárez.

Celebración por la llegada del tercer Alvia a la estación de tren de Plasencia. / Toni Gudiel

Respecto a la estación actual, ambos colectivos han reclamado la finalización del andén de 50 metros cortado, que lleva más de un año en esa situación. En abril del 2024, ADIF explicó que no se había terminado debido a la existencia de una casa habitada, pero poco después, los inquilinos la abandonaron y, sin embargo, el andén continúa igual.

Plataforma logística

También consideran necesaria la ampliación del aparcamiento actual de la estación de tren y, en más de cien hectáreas, de la plataforma logística asociada a la nueva estación, entre el polígono industrial y Fuentidueñas, donde consideran que debería ir la nueva instalación ferroviaria.

Diseño de la nueva estación de Plasencia y plataforma logística. / CEDIDA

Ruta de la Plata

Pero el tren de alta velocidad no es el único que reclaman el MSU-Norte y la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Tampoco se olvidan del tren Ruta de la Plata y, en este sentido, han señalado que el próximo 20 de febrero, finalizará el estudio de viabilidad de Plasencia a León.

Lo que demandan es un informe positivo y un enlace desde la nueva estación en Fuentidueñas o "hacer pasante la actual estación" de la ciudad.

Unidad

Todas estas demandas las han planteado en un encuentro abierto en el que han participado organizaciones empresariales, vecinales, sociales y ciudadanos a título particular.

El portavoz del MSU-Norte, Francisco Martín, ha explicado que lleva trabajando junto con la Asociación Amigos del Ferrocarril más de un mes con el propósito de "sumar fuerzas para impulsar demandas históricas relacionadas con las infraestructuras ferroviarias de la región".

Año clave

Martín considera que este año será clave, tanto para la nueva estación de Plasencia como para el Ruta de la Plata, mientras que el presidente de la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril, Ángel Caballero, ha subrayado la necesidad de avanzar en la electrificación de las líneas ferroviarias para posibilitar conexiones directas desde el norte de Extremadura hacia otros destinos y mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

Ambas entidades han coincidido también en la importancia de la unidad institucional y voluntad política "para que los proyectos ferroviarios comprometidos en Extremadura se materialicen en los plazos previstos".