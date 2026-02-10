Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia

Realizan su jornada laboral en el centro sociosanitario de Plasencia y, cuando terminan y van a recoger su coche, se encuentran con que tienen un tornillo clavado en la rueda. Trabajadores del centro han denunciado públicamente que lleva pasando desde hace tres meses.

Según su queja, ha habido ya unas 20 personas afectadas por los daños en los neumáticos de sus vehículos, que se producen en el interior del recinto sociosanitario, que es donde están ubicados los aparcamientos.

Reventones en la carretera

Los afectados afirman que, "a la salida de nuestra jornada de trabajo, nos encontramos con tornillos clavados en las ruedas de nuestros coches". Además, el problema se ha agravado porque "varios compañeros han sufrido reventones de rueda en plena autovía".

Por este motivo, señalan que "ya miramos con linternas" antes de subirse a sus vehículos, "y, aun así, siguen clavando los tornillos".

Un tornillo, clavado en la rueda de un vehículo de un trabajador del sociosanitario de Plasencia. / CEDIDA

Críticas a la dirección

Dada la situación, los afectados afirman que lo han puesto en conocimiento de la dirección del centro, aunque critican que "su respuesta es que pondrán cámaras en los aparcamientos, pero ya llevamos tres meses así, esperando esas cámaras".

Con todo, advierten de que, "si sufrimos un accidente en carretera al salir del trabajo, será accidente laboral".

Actuación "inmediata"

Ante la denuncia, este periódico ha preguntado a la Junta de Extremadura, de la que depende el centro sociosanitario, por la situación. Como respuesta, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha asegurado que "la dirección del Centro Sociosanitario de Plasencia fue informada de la situación y actuó de inmediato".

Así, ha afirmado que "se han aplicado medidas con el personal de seguridad del centro; se ha dado aviso a la Policía Local, que acudió y ofreció indicaciones y se está trabajando en la instalación de cámaras de vigilancia".

A su vez, la consejería ha señalado que "estas actuaciones se han comunicado tanto al personal como a las personas usuarias, solicitando colaboración y una convivencia adecuada".