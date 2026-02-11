¿Cómo acabar con los baches en Plasencia? El alcalde anuncia un plan extraordinario

El ayuntamiento es consciente de los numerosos baches que existen en todos los barrios de Plasencia. Algunos han surgido como consecuencia de las intensas y continuas lluvias, y otros, ya estaban y han empeorado. Cada vez hacen más difícil la conducción por la ciudad, de ahí que el alcalde haya anunciado este miércoles una medida de urgencia.

Fernando Pizarro ha hecho pública la intención municipal de acometer un plan extraordinario para tapar los baches, en cuanto el tiempo lo permita y mientras se licitan las obras de nuevos planes de asfaltado y bacheado.

Cuando deje de llover

¿Cuándo se llevará a cabo? Según el alcalde, esta semana ya ha habido reuniones para definirlo y están implicados distintos departamentos, desde la Concejalía de Obras a la Policía Local, Secretaría o Intervención.

Los encuentros continuarán la próxima semana y, además, se consultará la Agencia Estatal de Meteorología para analizar las previsiones de buen tiempo, ya que este plan no podrá llevarse a cabo "hasta que no cesen las lluvias".

Urgente por seguridad vial

En todo caso, la intención es comenzar lo antes posible el proceso administrativo por trámite de urgencia, ya que los baches se han convertido en una cuestión de seguridad vial, por el peligro de tener un reventón en la rueda o la invasión del carril contrario a la que se ven obligados los conductores en algunas zonas para esquivarlos.

Fotogalería | Baches cada vez más profundos en Plasencia /

Mientras se lleva a cabo este nuevo proyecto, continuará la tramitación del plan de asfaltado y los nuevos planes de bacheo. No obstante, actualmente, la brigada de obras está tapando algunos con asfalto en frío "para dar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia, siempre a requerimiento de la Policía Local", ha apuntado Pizarro.

Nuevo asfalto

A su vez, la Concejalía de Mayte Díaz está "adquiriendo asfalto nuevo para estas situaciones", mientras el pliego de condiciones para asfaltar un total de 12 calles se encuentra en el proceso de fiscalización por la Intervención.

Una vez fiscalizado y garantizada su viabilidad económica, se aprobará ya por la junta de gobierno su licitación pública para que lo lleve a cabo alguna empresa y tendrá que pasar por los trámites de adjudicación y firma del contrato, antes del inicio de las obras.

Cuatro años de bacheo

No obstante, Pizarro ha subrayado que no se pueden llevar a cabo si llueve ni con bajas temperaturas. A esto ha sumado también la obligación, a instancias de los servicios jurídicos, Intervención y Contrataciones, de licitar un plan de bacheo por un periodo de cuatro años.

Este procedimiento también se encuentra en sus últimos trámites de fiscalización para poder sacarlo a licitación y permitirá que, una vez adjudicado, el bacheo municipal en los próximos años sea más ágil, al no tener que pasar de nuevo por los procedimientos administrativos.