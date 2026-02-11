Efectos de las borrascas en Plasencia: decide mantener cerrado el parque de Los Pinos "el tiempo necesario"

El Ayuntamiento de Plasencia anunció la semana pasada el cierre del parque de Los Pinos hasta que se llevara a cabo una revisión del arbolado, tras el paso de un tornado el viernes 30 de enero. Esta semana, el gobierno local ha señalado que este espacio verde continuará cerrado "durante el tiempo necesario, hasta que se encuentre en condiciones que permitan su uso con seguridad".

Lo ha afirmado el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, quien ha señalado que se han caído algunos árboles, pero los animales no han sufrido daños y ha ocurrido estando ya el parque cerrado.

Las actuaciones

Respecto a los trabajos que se están desarrollando, se ha puesto en marcha un "operativo" de la UTE de Jardines, en coordinación con la concejalía, con el objetivo de "reparar los daños, evaluar el estado del arbolado y garantizar la seguridad del recinto".

Cedidas

Según ha explicado Nisa, las actuaciones incluyen la retirada de ramas caídas, el apeo y eliminación de ejemplares dañados y la realización de podas en aquellos árboles afectados por el temporal".

Revisión de los más antiguos

Además, de forma paralela, se está llevando a cabo una "valoración técnica del estado de los ejemplares más antiguos del parque para detectar posibles riesgos estructurales y actuar desde un enfoque preventivo".

A su vez, los técnicos municipales "están realizando un estudio del suelo, centrado en su estado hídrico, para analizar cómo la borrasca ha afectado a la estabilidad del terreno y a la situación del arbolado".

Un vehículo de mantenimiento en el interior del parque de Los Pinos de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Criterios técnicos

Por todas estas circunstancias, se ha decidido que el parque permanezca cerrado, de forma que "la reapertura se producirá únicamente cuando los informes técnicos lo recomienden".

El concejal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha indicado que las actuaciones se están desarrollando "con rapidez, coordinación y criterios técnicos, priorizando la seguridad de las personas y la conservación del entorno natural".

El ayuntamiento ha agradecido "la comprensión de vecinos" y ha señalado que informará de cualquier novedad relacionada con la reapertura del parque.