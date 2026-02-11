Pavimentos levantados en Plasencia: lluvias y vehículos agravan su estado

El mal estado del pavimento de numerosas calles de Plasencia no es una situación nueva. Hay zonas que llevan meses o años con losas o plaquetas en mal estado y otras donde se han arreglado y, al poco tiempo, han vuelto a sufrir daños. Ahora, las lluvias ha acrecentado los desperfectos.

Por un lado, porque la gran cantidad de agua caída en las últimas semanas está dañando algunos suelos, pero también, el paso de vehículos es el causante de que muchos se dañen o se levanten, provocando en algunas ocasiones caídas.

Fotogalería | Pavimento en mal estado en Plasencia /

plaza de la Catedral

La calle Talavera es un ejemplo y sus comerciantes llevan meses denunciando la situación de la vía y pidiendo su arreglo. Han visto a muchos ciudadanos caerse, e incluso, un hombre de 92 años falleció en la vía el año pasado, aunque la Policía Local indicó que se debió a un problema de salud.

Además, desde hace tiempo, el pavimento de la plaza de la Catedral y del seminario se está desprendiendo en algunos puntos. El ayuntamiento cree que el motivo puede ser el paso de vehículos porque, aunque está prohibido el acceso y debidamente señalizado, hay conductores que circulan sin pudor por la zona.

Paso de vehículos

También la circulación es la principal causante de que las losetas de la calle de Los Quesos y el pavimento de la plaza del Salvador estén rotas o levantadas, aunque también las hay en la calle Trujillo a las puertas del Sexpe, en la plaza de San Esteban, la calle del Sol, Zapatería, las traseras de San Martín o la plaza Quemada.

Fotogalería | Pavimento en mal estado en Plasencia /

En mayo del año pasado, la concejala de obras señaló que un arquitecto municipal estaba trabajando para dar una solución a las calles y ya existían informes técnicos. Sin embargo, a día de hoy, muchas continúan igual o se han agravado tras las borrascas.

Brigada insuficiente

El ayuntamiento ha indicado que es la brigada de obras quien se hace cargo de reponer el pavimento, pero, a la vista del estado de muchas calles, su personal resulta insuficiente.

Además, también la lluvia impide trabajar debidamente y hay ocasiones en las que se arregla y vuelve a estropearse. Es el caso de la plaza Juan de Loaisa, donde vuelve a haber losetas levantadas, tanto en la acera como en la propia plaza, donde además, se forma una importante balsa de agua cada vez que llueve con intensidad.